Hace ya meses desde que The Document Foundation adelantó el soporte para Markdown en LibreOffice 26.2. Esa versión de la suite de ofimática ya ha llegado, y he querido probar ese soporte. Para ser honesto, lo probé en el pasado, pero un problema de Windows (qué raro…) no me permitió entender cómo funcionaba. Con la estable ya disponible, he vuelto a probar, y lo cierto es que no pinta nada mal.

Antes de nada, empezar explicando por qué no me funcionaba nada en las betas: yo creaba mis documentos como lo hago en Linux, que es crear un archivo nuevo en el escritorio y ponerle de nombre, por ejemplo, prueba.md. El caso es que, por lo menos con el bloc de notas de Windows, ponerle sólo una extensión no es suficiente, y LibreOffice 26.2 no conseguía importar el archivo. Al abrir la aplicación del bloc de notas y guardarlo como Markdown se solucionaron mis problemas.

Porque sí, he probado la versión de Windows por el sencillo motivo de que se puede descargar e instalar más fácil que en Linux, en donde tendremos que esperar un poco más.

Así funciona el Markdown en LibreOffice 26.2

En las notas de lanzamiento de LibreOffice 26.2, en el apartado del Markdown, explican que se puede importar, exportar y pegar texto en Markdown. Si se abre un documento en Markdown, copiamos su texto con formato y lo pegamos en LibreOffice, sencillamente se pegará con el formato adecuado.

Pero lo que más me interesaba a mí era que abriera los archivos .md. Tras comprobar que pegar el texto sí funciona, y entender que el archivo tiene que crearse con el bloc de notas y guardarse con extensión .md para que funcione en Windows, he creado lo que se ve en la captura de cabecera. Para no tener que tirar de memoria, he ido a nuestro artículo sobre cómo escribir en Markdown y he ido probando marca tras marca.

Como podéis comprobar, funcionan:

Los encabezados.

Negrita/cursiva/texto tachado.

Bloques de código.

Código en línea.

Citas.

Listas, incluidas las de tareas.

Tablas.

Líneas horizontales.

De todo lo que se puede usar, sólo faltarían las fórmulas matemáticas, el texto resaltado, potencia/subíndice y el uso de la etiqueta <center>, que algunos visores sí lo soportan. Como visor, se comporta más o menos como Okular, de KDE. Sigue lejos de Visual Studio Code, pero éste con extensiones para ampliar su soporte.

¿Exportar falla?

Lo que no he conseguido en mis pruebas ha sido exportar. No aparece la opción desde el menú Archivo, por lo que o me he perdido algo o necesita mejorar.

Para ser sincero, creo que este soporte sirve si se quiere tener un programa como editor de textos sin ir saltando de uno a otro, o lo hará cuando exportar sea una posibilidad.