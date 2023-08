Hace unos días leí una noticia sobre lo que ya se conoce como LinkPreview, pero no publiqué nada porque aún no se han confirmado que vayamos a verlo en la versión estable. Google lo tiene marcado como experimental, y es algo muy interesantes que no me explico como no se ha implementado antes. Que yo sepa, sólo Safari era capaz de hacer eso, al menos sin extensiones, y puede desde hace, como poco, siete años.

Realizando una búsqueda por la web, no he encontrado ningún comunicado oficial, pero sí una noticia de principios de 2016 que ya nos hablaba de esta posibilidad. Con otra búsqueda he visto que el Magic Trackpad con tecnología Force Touch, lo que detecta la fuerza de la presión de la pulsación, existe desde 2015, y esta previsualización de Safari estaba disponible desde mucho antes, hasta el punto de que el anterior Trackpad ya lo permitía con un clic con tres dedos sobre los enlaces.

LinkPreview llegaría a todos los navegadores basados en Chromium

Como alguien que lo usó en su viejo Mac, creo que es algo que se tiene que implementar sí o sí. El cómo es algo que aún debería revisarse porque, como alguien que ha hecho sus pinitos en diseño web, no me parece que pasar el cursor por encima (hover) deba ser suficiente para desplegar los enlaces, como tampoco me parece lo mejor que se desplieguen al hacerles clic (active). El clic con tres dedos tampoco debería ser la opción, ya que en Chromium y otros navegadores se usa el gesto para abrir una pestaña en segundo plano.

Pero no adelantemos acontecimientos. Lo primero que tienen que hacer es avanzar con esta idea, que estando en fase experimental no se garantiza que vaya a llegar nunca. Yo creo que lo hará, aunque llegue con una década de retraso. Como siempre se ha dicho, nunca es tarde si la dicha es buena.

Imagen: OSXDaily.