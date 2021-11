Cuando el pasado julio Valve presentó su Steam Deck, un por aquel entonces desinformado servidor pensó «¿400 pavos por una consola que encima tendrá un catálogo limitado por estar basada en Linux?«, pero poco después se empezaron a conocer los detalles. Y es que no se trata de una consola normal; es más bien como un PC y en él/ella podremos instalar, por ejemplo, Windows. Su lanzamiento estaba programado para finales de este año, pero ha habido cambios.

Valve dice que los envíos de la Steam Deck se retrasarán dos meses y empezarán en febrero de 2022. El motivo de este retraso es la escasez de materiales, y no da pistas sobre qué no están recibiendo a tiempo para poder cumplir con los plazos iniciales. Sí se sabe que otras compañías están teniendo problemas similares con los procesadores/SoC, por lo que este podría ser uno de los componentes que no les está llegando a tiempo y podría tener parte de la culpa de este retraso.

La Steam Deck tardará dos meses más en llegar a los primeros clientes

Los usuarios que reservaron la Steam Deck están en una lista de espera, en una cola cuyos primeros clientes empezarán a recibirla antes que los últimos en reservarla. Todo esto sigue exactamente igual, no ha sufrido cambios más allá del movimiento en el calendario. Las nuevas fechas previstas ya están actualizadas en la página web de Valve.

En cuanto a la consola, Valve presentó una portátil, con todo tipo de controles, entre los que se incluyen dos paneles táctiles. El sistema operativo que usará está basado en Arch Linux, y la interfaz en el Plasma de KDE. Como hemos mencionado, se le podrán instalar diferentes sistemas operativos, y en el caso de instalar Windows también se podrá acceder al catálogo de Xbox para PC. Se quiera hacer lo que se quiera hacer, habrá que esperar, al menos, dos meses más.