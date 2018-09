El kit de desarrollo de Eclipse llega con su nueva versión 4.9

Eclipse es uno de esos IDE que se usa principalmente para el desarrollo de Java. Aun que también se puede usar con otros lenguajes, como – C ++, PHP, etc.

Ademas de esto este SDK de Eclipse nos da la posibilidad de poder agregar la compatibilidad con otros lenguajes de programación sobre la instalación existente o se pueden instalar como paquetes Eclipse separados.

Recientemente el proyecto Eclipse SDK recibió una actualización de la primera versión simultánea trimestral de Eclipse Foundation y la cual ya está disponible a partir del día de hoy para el público en general.

Sobre Eclipse

Si bien el enfoque principal está en Java y las tecnologías relacionadas con Java, se utiliza para diferentes idiomas, como C y Python, gracias a su estructura flexible.

El proyecto lanzado por IBM en 2001 generó controversia en el mundo de Java utilizando SWT, que usa las funciones de la plataforma en lugar de Swing, el principal sistema de gráficos de Java.

Eclipse Project, el entorno de desarrollo más popular entre los desarrolladores de Java, se dejó rápidamente a la Fundación Eclipse en 2005 con su interfaz rápida, apariencia elegante y características potentes.

En Android este SDK es un componente importante del entorno de desarrollo y el emulador se puede instalar para probar los programas escritos. Eclipse desarrolló funciones con varios complementos; se puede usar en muchas áreas.

Contiene un espacio de trabajo base y un sistema extensible de plug-in para personalizar el entorno.

También se puede usar para desarrollar aplicaciones en otros lenguajes de programación a través de complementos, incluidos Ada, ABAP, C, C ++, C #, COBOL, D, Fortran., Haskell, JavaScript, Julia, Lasso, Lua, NATURAL, Perl, PHP, Prólogo, Python, R, Ruby (incluido el framework Ruby on Rails ), Rust, Scala, Clojure, Groovy, Scheme y Erlang .

También se puede usar para desarrollar documentos con LaTeX (a través de un complemento TeXlipse) y paquetes para el software Mathematica.

Los entornos de desarrollo incluyen las herramientas de desarrollo Eclipse Java (JDT) para Java y Scala, Eclipse CDT para C / C ++ y Eclipse PDT para PHP, entre otros.

Sobre el nuevo lanzamiento de Eclipse 4.9

Se han incluido una serie de correcciones de errores y algunas innovaciones en las proyecciones para descargar.

Este nuevo lanzamiento de Eclipse 4.9 es compatible con Eclipse 4.8 (y todas las versiones anteriores de 4.xy 3.x).

Eclipse SDK 4.9 es compatible con Eclipse SDK 4.8, excepto en las áreas indicadas en la Guía de migración de complementos de Eclipse 4.9.

Los programas que usan API y puntos de extensión afectados deberán ser portados a las API de Eclipse SDK 4.9. La compatibilidad de contrato hacia abajo no es compatible.

No hay garantía de que el cumplimiento de las API de Eclipse SDK 4.9 asegure el cumplimiento con las API de Eclipse SDK 4.8.

En este nuevo lanzamiento el Minimap ofrece una visión general de alto nivel del contenido del editor de texto activo actual que ayuda a la navegación y a una mejor comprensión del código.

La vista Minimap se puede abrir escribiendo “minimapa” en el cuadro de búsqueda Acceso rápido.

También se puede abrir desde el menú Ventana> Mostrar vista> Otros … y luego seleccionando General> Minimapa en el cuadro de diálogo Mostrar vista.

Al utilizar la Presentación de proyectos> Modo jerárquico del Explorador de proyectos, los marcadores de error de los proyectos secundarios ahora se informan a los nodos principales, incluidos los proyectos principales y las carpetas de otros proyectos.

Esto le permite detectar errores fácilmente y navegar a través de ellos desde el Explorador de proyectos cuando la jerarquía del proyecto está contraída.

Además de ello se implementó una nueva solución rápida que permite al usuario convertir los accesos de campo estáticos y los métodos estáticos para usar una importación estática.

También es posible reemplazar todas las ocurrencias al mismo tiempo.

Descarga de Eclipse

Para poder obtener esta nueva versión del SDK de Eclipse y los recursos relacionados se pueden descargar de la página de descargas del proyecto Eclipse.

El enlace es este.