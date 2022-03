En 1999 yo hacía tiempo que había descubierto a Metallica y hacía unos años que disfrutaba más del Thrash que de cualquier otro estilo musical. Tiempo antes era más de Nirvana o Iron Maiden, y nunca he sido fan de Red Hot Chili Peppers. Sí puedo decir que me llamó la atención una canción que daba nombre a un disco. Corría 1999, y la canción era más suave de lo que solían hacer. Pero llamaba la atención por dos cosas: la primera era el nombre, Californication, que incluía la palabra «fornicación», y la segunda era un videojuego en el que aparecían los componentes del grupo.

Aquel videojuego no era real. Era una animación en la que los Red Hot Chili Peppers se enfrentaban a todo tipo de situaciones, como volar por una ciudad, esquiar o huir de un autobús para que no les atropellara. Por aquellos tiempos aún no existía o acababa de lanzarse la PlayStation 2, y juegos como ese, con esos gráficos, aún no eran habituales. Hoy en día, esos gráficos no parecen gran cosa, pero, ¿y si lo hubiera hecho real un sólo desarrollador? Eso ha pasado, y el desarrollador es español.

Californication para Windows funciona con WINE

Nada más iniciar el juego vemos a un perrito dentro de un tanque y un nombre que delante tiene una arroba. Es la cuenta de Twitter de Miguel (@comandogdev), y a continuación vemos una pantalla que nos indica qué música va a sonar. Porque sí, el juego es uno como cualquier otro, pero siempre que lo hemos visto ha sonado de fondo Californication, por lo que la experiencia completa se consigue con esa canción de fondo. ¿El problema? Es evidente: los derechos de autor. Pero a Miguel se le ha ocurrido una manera de evitar problemas.

La canción no se incluye en el juego. El menú para elegir qué ponemos son enlaces a YouTube, por lo que nos saca momentáneamente del juego hasta que empezamos a reproducir la canción y volvemos a entrar. Es aquí en el único momento en el que yo he notado algo raro en Linux, pero es que no está disponible para nosotros. ¿Y por qué lo escribimos en Linux Adictos? Pues porque funciona perfectamente en Linux.

El juego está disponible gratis en este enlace para Windows y macOS. Es un ZIP de menos de 300mb que dentro tiene un EXE y algunos archivos más, pero lo importante es que, si tenemos instalado WINE, podremos jugar a Californication sin problemas.

Es gratis y compatible con mandos de juegos

La primera vez que lo iniciamos, es probable que WINE nos diga que no tiene algún paquete instalado, pero se acepta y más tarde podremos jugar a Californication. Como he mencionado, puede ser que al elegir la música de fondo y volver a entrar haya algo que no funcione, pero se puede cerrar, volver a abrir y, con la música ya sonando, la segunda vez elegir que no suene nada. También puede que tenga algo que ver algo de mi mando, que no funciona todo lo bien que podría (como podéis comprobar en el vídeo anterior).

El juego usa el motor Unity para moverse, y tenemos varios niveles para elegir. La mecánica es sencilla: tenemos que conseguir coger hasta cinco logotipos de Red Hot Chili Peppers antes de que se acabe la barra de nuestra vida. Se puede jugar con mando o con el teclado, y no hace falta aprender mucho para empezar a jugar. En la parte inferior de la pantalla tenemos un mapa que nos ayudará a saber dónde están los logos, los enemigos e incluso obstáculos. Vaya, que no le falta de nada.

Pero lo más importante de esta noticia son tres cosas: la primera, que el juego Californication es una realidad; la segunda, que lo ha creado un desarrollador español, quien lo ha añadido a su porfolio para promocionarse; y la tercera es que está disponible, bueno, que podemos jugarlo en Linux sólo con WINE. Os dejamos con el vídeo original de 1999 o 2000 (tengo dudas de cuándo salió).