El fundador de SQLite dice que el proyecto no es lo suficientemente abierto y necesita ser modernizado

SQLite es un motor de base de datos relacional liviano accesible a través del lenguaje SQL. A diferencia de los servidores de bases de datos tradicionales, como MySQL o PostgreSQL, su particularidad es no reproducir el esquema cliente-servidor habitual, sino integrarse directamente en los programas.

SQLite es un completo sistema de gestión de bases de datos relacionales de un solo archivo. SQL, o lenguaje de consulta estructurado, es el lenguaje de programación estándar de la industria para almacenar y recuperar datos. Los administradores de bases de datos SQL más conocidos incluyen Oracle, DB2 de IBM, SQL Server y Access de Microsoft, así como el software gratuito MySQL y PostgreSQL.

Hace poco el fundador del proyecto se quejó de que «SQLite es explícita e inequívocamente ‘código abierto, no contribución abierta», pues menciona que el proyecto actualmente tiene un objetivo limitado, que es el ser una base de datos integrada rápida, pequeña y confiable.

La razón de dicho comentario se deriva de dos cosas, la primera de ellas que él y su equipo argumentan que SQLite debe mejorarse con nuevas características esenciales. Estos incluyen en particular:

Soporte para bases de datos distribuidas disponibles en múltiples servidores

Compatibilidad con E/S asíncrona a través de la nueva API io_uring de Linux

eBPF para optimizar SQLite al permitir que ciertas operaciones se ejecuten en el kernel

Soporte para funciones definidas por el usuario en Wasm (WebAssembly) para permitir el uso de otros lenguajes, que se compilan en Wasm, en lugar de C.

El proyecto libSQL planea usar Rust junto con C para implementar estos cambios.

La segunda, es que hace poco se ha creado una nueva bifurcación de SQLite, llamada libSQL, tiene como objetivo modernizar el enormemente popular DBMS SQLite incorporado. Además de que planea usar Rust junto con C para implementar los cambios que argumenta el fundador.

Como tal, muchos podrían mencionar ¿por qué una bifurcación y no hacer propuestas al proyecto SQLite en sí? y como ya se mencionó, el problema está en que el proyecto SQLite tiene un objetivo limitado

Según el equipo de desarrollo de SQLite, el DBMS es probablemente uno de los cinco módulos de software más implementados de cualquier descripción. Dado que SQLite se usa ampliamente en todos los teléfonos inteligentes y hay más de 4000 millones de teléfonos inteligentes en uso, cada uno de los cuales contiene cientos de archivos de bases de datos SQLite, es probable que haya más de 4000 millones de teléfonos inteligentes en uso y un billón de bases de datos SQLite en uso.

Gracias a su extrema ligereza, SQLite es uno de los motores de bases de datos más utilizados en el mundo. Se utiliza en muchos programas de consumo y también es muy popular en los sistemas integrados, incluidos los teléfonos inteligentes más modernos.

El tamaño no lo es todo para el humilde creador de SQLite, ya que al parecer tiene la idea de convertir el proyecto en algo rentable, puesto que como tal no recibe regalías por los millones de copias utilizadas por usuarios comerciales y no comerciales y sobre el caso, él menciona que realmente no le interesa la parte monetaria y al tender de su argumento, su molestia va hacia otro enfoque.

Este es un enfoque inusual, incluso en el mundo del software libre. La mayoría del código fuente abierto tiene licencia bajo un acuerdo como GNU GPL (licencia pública general), que incluye términos que garantizan que el software siga siendo gratuito, aunque hoy en día ya diversos desarrolladores de importantes proyectos han llegado a una conclusión, donde no están del todo desacuerdo en que sus productos no recibían el apoyo por parte de usuarios comerciales (algo similar a lo que llego QT).

“Revisé todas las licencias”, dice Hipp, “y pensé, ¿por qué no simplemente ponerlo en el dominio público? ¿Por qué ponerle estas restricciones? Nunca esperé ganar un centavo. Solo quería ponerlo a disposición de otras personas para resolver su problema. » “No estamos tratando de competir con esos otros motores”, dice Hipp. “Nuestro objetivo no es agregar todo tipo de campanas y silbatos, sino mantener SQLite pequeño y rápido. Establecimos un límite arbitrario para mantener el espacio de la biblioteca por debajo de los 250 KB”.

Finalmente, menciona Glauber Costa que «el éxito de SQLite combinado con su desarrollo relativamente cerrado dificulta el éxito de una bifurcación, otra opción es envolver SQLite con funcionalidad adicional, pero esto tiene limitaciones», a las que alude Costa.

