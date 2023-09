A falta de que se confirme en la versión estable, novedad en Ubuntu 23.10: el fondo de pantalla ya no será el morado con bordes en relieve y la imagen de la mascota. O no lo será si se usa el tema oscuro. La novedad en sí es que el fondo de pantalla cambiará dependiendo del tema elegido: el morado si se usa el tema claro y la versión con tonos grises si se usa el tema oscuro.

Esto es algo que hemos visto en otras muchas distribuciones y muchos temas. Hay un fondo de pantalla que tiene su versión opuesta, y cambia de una a otra dependiendo de si elegimos el tema claro o el oscuro. Que lo hagan distribuciones menos populares no llama tanto la atención, pero que lo haga Ubuntu con su fondo de pantalla por defecto y en GNOME sí es llamativo.

Ubuntu 23.10 llegará el 12 de octubre

No quisiera continuar sin dejar clara una cosa: esto está ahora así en la versión de desarrollo. Sabiendo que pronto iban a actualizar el paquete de fondos, me he dispuesto a comprobarlo en mi Mantic Minotaur, he visto que se actualizaba y ha aparecido el fondo gris. Si cambio el tema, aparece el morado. ¿Y qué hago si no me gusta este cambio? Hum… toca hacer el cambio manual, y el resultado será el de siempre, como lo que muestra la captura de cabecera.

Lo único que hay que hacer es ir a /usr/share/backgrounds y elegir el fondo de pantalla de color morado u oscuro, dependiendo de nuestras preferencias. A diferencia de lo que hay por defecto, que se ve la imagen partida dando a entender que cambiará dependiendo del tema, al elegir la imagen manualmente aparecerá totalmente con un color, y dará igual el tema que estemos usando; se mantendrá así.

Ubuntu 23.10 llegará con esta novedad, GNOME 45 y Linux 6.5 el 12 de octubre.