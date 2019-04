Tras 14 años de desarrollo, Fermilab ha anunciado que Scientific Linux será descontinuado. Para que os hagáis una idea de lo antiguo que es un sistema operativo de casi tres lustros, decir que este sistema operativo basado en Red Hat es más antiguo que Ubuntu, unos 5 meses más antiguo. El sistema desarrollado por Canonical lanzó su primera versión en octubre de 2004, mientras que Scientific Linux fue lanzado por primera vez en mayo del mismo año.

Scientific Linux es un sistema operativo que se centra en la ciencia, está basado en Linux y es de código abierto y gratuito. Como algunas distribuciones como Linux Mint sobre Ubuntu, esta distribución está basada en RHEL, lo que son las siglas de Red Hat Enterprise Linux. Ahora, sus desarrolladores han decidido parar y no lanzar nuevas versiones de este sistema operativo. Se esperaba el lanzamiento de Scientific Linux 8, pero esta versión jamás será lanzada, o no lo será si no cambian mucho las cosas.

Scientific Linux ya no lanzará más actualizaciones

Pat Riechecky, de Femilab, ya ha anunciado que el equipo empezará a usar CentOS Linux 8, para lo que tendrán que actualizar todos los equipos que están usando (Femilab) en el CERN. Se espera que CentOS 8 sea lanzado a finales de este mismo año. El equipo participará en el desarrollo de la próxima versión de CentOS y seguirá colaborando con el CERN y otros laboratorios para hacer que dicho sistema operativo sea una plataforma aún mejor para la computación de física de alta energía.

En cuanto a las versiones anteriores más recientes, tanto Scientific Linux 6 como Scientific Linux 7 seguirán recibiendo soporte hasta el final de su ciclo de vida, lo que coincide con los años 2020 y 2024. Esa será la fecha en la que esta distribución científica morirá definitivamente, por lo menos en cuanto a actualizaciones se refiere.

En cualquier caso, y permitidme la licencia de bromear (o no) sobre ello, me tranquiliza que estos laboratorios sigan usando Linux y no se pasen a Windows.