En la primera parte de este 2024, hubo un culebrón relacionado con la emulación. Yuzu había sido demandado por Nintendo y dejó de existir junto a Citra. Aunque en un principio sorprendió, la cuestión quedó clara cuando nos enteramos de que sus desarrolladores cobraban por una versión preliminar — se lucraban — y que además tenían un chat o red en donde compartían juegos pirata. Sorprende un poco más lo que ha pasado con Ryujinx, pero el final será el mismo.

Uno de los motivos por los que Yuzu cayó es que incluían el firmware de Nintendo Switch, algo que no incluye Suyu, uno de sus forks, ni Ryujinx. Por eso sorprende un poco que, tras ser contactados por Nintendo, hayan llegado a un acuerdo y cesarán todas sus actividades. Ahora mismo ni se puede descargar el emulador desde su página web oficial y han cerrado el repositorio de GitHub, pero sigue estando disponible en Flathub.

Ryujinx tampoco recibirá más actualizaciones

Esta corta historia empezó con Nintendo, que se puso en contacto con el creador de Ryujinx. Explicaban en X — antes Twitter — que el dueño de Mario contactó con gdkchan y le ofreció un trato para dejar de trabajar en el proyecto, eliminar la organización y todos los activos relacionados que él controla. Aún no está todo perdido, pues aunque la organización ha sido eliminada, en el momento de escribir este artículo el creador de Ryujinx aún no ha contestado.

Emular una consola que sigue a la venta parece ser el problema

A Nintendo no le hace ninguna gracia que se jueguen a sus títulos por cualquier vía que no sea oficial, pero no se pone tan agresivo cuando la consola emulada es una que ya no se vende. Esto puede dar para debate.

Los más férreos defensores de la emulación suelen estar en contra de la piratería. El argumento más extendido en esta defensa es la preservación del arte: si no se hacen copias de los videojuegos, llegará un momento en el que máquinas y cartuchos/CD dejarán de funcionar, y la obra se perderá. Esto, posible en títulos como Mario Bros., es más difícil cuando la consola que se emula y sus títulos siguen a la venta.

No vamos a entrar a debatir todo esto, y lo dejamos aquí. Ryujinx ha pasado a mejor otra vida, y hay que esperar para conocer próximos capítulos de esta historia. Probablemente aparezcan nuevos forks, pero echando una mirada atrás en el tiempo, no sé si merece la pena.

Imagen de Mario: Nintendo (no nos denuncie a nosotros también…).