Andy Nguyen, conocido en la escena de PlayStation como TheFloW, ha anunciado que abandona el desarrollo de PS5 Linux y deja en suspenso sus planes para llevar el proyecto a PS5 Pro. La decisión llega después de que otros investigadores descubrieran una vulnerabilidad del Hypervisor de la consola y decidieran comunicarla a Sony a través de su programa de recompensas.

El desarrollador considera que este movimiento puede acabar con la posibilidad de utilizar el exploit necesario para continuar avanzando con el proyecto. Nguyen asegura que llevaba meses trabajando en diferentes mejoras y que pretendía completar el soporte para PS5 Pro con vistas a publicarlo en 2027. Ahora considera que buena parte de ese trabajo ha quedado inutilizado si Sony corrige la vulnerabilidad.

El último exploit que quedaba disponible para usar Linux en la PS5

El proyecto PS5 Linux había conseguido convertir determinadas PS5 y PS5 Slim en máquinas capaces de ejecutar Linux y utilizar aplicaciones y juegos de PC. El trabajo se apoyaba en vulnerabilidades que permitían acceder a funciones de la consola que normalmente permanecen fuera del alcance de los desarrolladores.

Según Nguyen, todavía quedaba una vulnerabilidad importante en el Hypervisor de la PS5 que podía utilizarse para continuar desarrollando el proyecto. El investigador afirma que ya conocía el fallo y que había decidido mantenerlo en privado para evitar que Sony pudiera corregirlo antes de que el proyecto estuviera más avanzado.

La situación cambió cuando otros investigadores localizaron el mismo problema de forma independiente. Según la información publicada por varios medios especializados, uno de ellos terminó enviando el reporte a Sony mediante su programa oficial de recompensas por vulnerabilidades.

Nguyen quería esperar hasta GTA VI

Una de las razones por las que Nguyen quería mantener el fallo sin reportar estaba relacionada con GTA VI. Su intención era conservar una versión del firmware suficientemente reciente para que los usuarios pudieran ejecutar el futuro juego de Rockstar y, al mismo tiempo, mantener abierta la posibilidad de utilizar Linux en esas versiones compatibles.

El desarrollador asegura que pidió a quienes habían encontrado la vulnerabilidad que esperasen para comunicarla. Según su versión de los acontecimientos, inicialmente aceptaron hacerlo, pero terminaron reportando el fallo a Sony menos de 24 horas después.

Nguyen reaccionó con dureza y calificó a estos miembros de la comunidad como «slop kiddies», acusándolos de utilizar herramientas basadas en modelos de lenguaje para encontrar y desarrollar exploits sin comprender completamente el código que estaban generando. También lamentó que el reporte pueda permitir a Sony corregir precisamente la vulnerabilidad que necesitaba para continuar con sus planes.

PS5 Pro se queda sin el soporte previsto

La consecuencia más importante afecta a la PS5 Pro. Nguyen estaba trabajando para llevar Linux a la versión más potente de la consola y tenía previsto completar ese trabajo para publicarlo posteriormente. Sin embargo, el código específico de esta adaptación todavía no se había incorporado al repositorio público.

Si Sony corrige la vulnerabilidad mediante una actualización de firmware, el acceso necesario para continuar desarrollando esa versión podría desaparecer. Esto no significa que Linux vaya a desaparecer inmediatamente de todas las PS5 compatibles, pero sí complica considerablemente la evolución del proyecto hacia nuevas versiones de firmware y hardware.

Además, el calendario de lanzamiento de GTA VI tiene especial importancia porque los usuarios interesados en ejecutar el juego necesitarán utilizar un firmware compatible con el título. Si Sony soluciona la vulnerabilidad antes de ese momento, mantener simultáneamente compatibilidad con el juego y con el método utilizado por PS5 Linux podría resultar mucho más complicado.

El proyecto no desaparece por completo

A pesar de la marcha de Nguyen, PS5 Linux Loader continúa disponible públicamente. El proyecto se distribuye bajo licencia GPL 3.0, por lo que otros desarrolladores pueden estudiar el código existente, crear forks y continuar trabajando sobre él.

La situación, por tanto, no supone necesariamente el final absoluto de Linux en PlayStation 5. El principal problema es que el desarrollador que estaba trabajando en las próximas etapas ha decidido abandonar el proyecto y que los avances específicos que estaba preparando para PS5 Pro todavía no se han publicado.

El código disponible ya había demostrado que determinadas PS5 podían utilizarse como auténticos equipos Linux, incluyendo la posibilidad de ejecutar juegos de Steam. Precisamente por eso el proyecto había generado tanto interés entre la comunidad, al convertir una consola cerrada en una plataforma mucho más flexible.

El futuro de PS5 Linux queda en manos de la comunidad

La salida de Nguyen deja ahora el futuro de Linux en PS5 Pro en una situación incierta. El repositorio público permite que otros desarrolladores continúen el trabajo, pero no garantiza que puedan reproducir los avances que el investigador tenía preparados ni que encuentren una alternativa si Sony corrige la vulnerabilidad reportada.

Por el momento, lo único confirmado es que Nguyen ha detenido su trabajo y que el soporte de PS5 Pro que tenía previsto desarrollar no llegará en los términos anunciados. El proyecto que permitió ejecutar Linux en determinadas PS5, eso sí, permanece disponible y puede seguir siendo desarrollado por terceros.

La historia también muestra hasta qué punto este tipo de proyectos dependen de vulnerabilidades que pueden desaparecer en cualquier momento mediante una actualización oficial. En este caso, el reporte de un fallo que investigadores externos consideraron apropiado comunicar a Sony puede terminar marcando el final de la etapa más ambiciosa del proyecto de Linux para PlayStation 5.