El creador de AppImage llama a hacer un boicot a Wayland

Simon Peter (el creador del formato de paquetes autónomos AppImage) hace poco realizo una publicación en GitHub en la cual básicamente pidió realizar un boicot a Wayland «ya que rompe todo».

Uno de los problemas clave, en su opinión, es que con Wayland muchas aplicaciones están dañadas y los desarrolladores de Wayland esperan que los autores de la aplicación arreglen todo ellos mismos.

En el mensaje de la publicación comparte lo siguiente

«Wayland no soluciona ningún problema que tengo, pero rompe casi todas las aplicaciones que necesito. Y permanecen inoperables porque la gente de Wayland parece preocuparse sólo por GNOME y escupir a todos los demás». ¡NO INSTALE WAYLAND! No permita que Wayland destruya todo para que otros no tengan que solucionar problemas más adelante. ¡O promocione más componentes específicos de Red Hat / GNOME (glib, Portals, Pipewire) como dependencias requeridas! «