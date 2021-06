El concepto de abierto de Microsoft no es el mismo que el nuestro

Hay palabras que pueden tener distintos significados dependiendo de quien las use. Hace algunos años en una serie del Disney Channel los protagonistas instalaban un virus por utilizar «software de código abierto». No se trataba de una campaña orquestada por las empresas de software privativo, Los guionistas confundieron open source con freeware y pensaron que estaban hablando de cualquier programa disponible sin costo en Internet.



Me acordé de esto, porque Satya Nadella, el presidente de Microsoft le acaba de decir al Wall Street Journal que Windows 11 pretende ser el centro de «un ecosistema tecnológico abierto». ¿Debemos enterder que cualquiera va a poder revisar, modificar o redistribuir el código. No, para nada.

El concepto de abierto de Microsoft

En un reportaje por video conferencia con el Wall Street Journal, Nadella afirmó que mientras Google (Chrome OS y Android) y Apple arrastran a los usuarios a plataformas cada vez más cerradas, Windows apuesta a los usuarios que quieren libertad para decidir lo que usan pretendiendo ser el más abierto ecosistema que existe (Por si se lo están preguntando, lo dijo sin reirse).

Para Nadella, un ecosistema abierto es el que puede interactuar con otro, por ejemplo conectando el teléfono al ordenador utilizando a este último para conectarse con otros teléfonos u ordenadores. También habla de la capacidad de Windows de correr varios tipos de aplicaciones, entre ellos:

Aplicaciones nativas.

Aplicaciones web progresivas.

Aplicaciones Android.

Cuando la periodista del Wall Street Journal le pregunta por las diferencias entre el nuevo modelo de Windows y el de Apple, Nadella le responde que es la capacidad del usuario de poder elegir otras tiendas de aplicaciones. También señala que aunque Windows 11 tendrá integrada su propia plataforma colaborativa (Microsoft Teams), de ninguna manera se bloqueará a competidores como Zoom o Slack.

Nuestro concepto de abierto

Por algún motivo, lo primero que pensé al ver los 7 minutos del reportaje es que ya que están tan abiertos a otras plataformas, bien podrían habilitar el soporte para Ext4. Sería genial poder ver los archivos de la partición home de Linux en el explorador de Windows y no tener que guardarlos en la nube. Si, ya sé que hay programas. Pero, ya que van a abrirse a otras plataformas, bien podrían habiitarlo en forma nativa.

Por otra parte, más allá de la posibilidad de instalar aplicaciones de Android (Nada menos que de la tienda de Amazon, una empresa cuyas prácticas monopólicas están siendo cuestionadas) no hay nada nuevo, salvo la ampliación de los formatos de aplicaciones que se pueden subir a la tienda oficial (De la que casi nadie descargaba nada). Uno ya podía instalar Zoom o Google Meet y desactivar Skype (En el futuro reemplazado por Teams) Una muestra de apertura sería que te dejaran elegir que navegador, cliente de video conferencia, servicio de almacenamiento en la nube o tienda de aplicaciones utilizar durante la instalación).

Todo este rollo de la apertura es para escapar del escrutinio de los entes reguladores que ya pusieron sus ojos en Apple, Google y Amazon.

Tampoco es una buena señal de «apertura» la obligación de contar con un chip TPM que no suele venir incluído en la mayoría de las placas base. Según nuestro relevamiento, su precio en los portales de compra muestran una tendencia a subir.

Recordemos que según la Open Source Initiative, el concepto de abierto aplicado al software debe cumplir los siguientes requisitos: