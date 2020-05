Cada vez que alguno de los autores de Linux Adictos (creo que soy el que más lo hace) escribe un artículo positivo sobre Microsoft, muchos lectores reaccionan como si estuviéramos sirviendo sopa de ajo en la cena anual de los vampiros. Esto tiene origen en la actitud decididamente hostil de la empresa hacia el código abierto que mantuvo bien entrada la primera década del siglo XXI.

Muchos tenemos en claro cuál fue el motivo del cambio de la empresa, pero, al menos en mi caso, no había entendido la razón de la hostilidad. Después de todo, Linux jamás superó la cuota del 2% del mercado de escritorio.

Ahora Steven Sinofsky, ex responsable de Windows y Office dio una explicación sobre la causa detrás de declaraciones como esta de el ex máximo ejecutivo de la empresa Steve Ballmer:

Linux es un cáncer que se adhiere en un sentido de propiedad intelectual a todo lo que toca.

Sinofsky respondió en su cuenta de Twitter a una afirmación del principal consejero legal de Microsoft quien en una charla en el MIT aseguró:

Microsoft estaba en el lado equivocado de la historia cuando el código abierto explotó a principios de siglo, y puedo decir eso de mí personalmente.

Sinofsky considera que no es tan así, no es que Microsoft estuviera equivocado, si no que tenía un modelo de negocios basado en el software como propiedad intelectual, y que ese modelo tenía sentido cuando la empresa fue fundada.

Hasta no hace mucho tiempo la distribución de software costaba dinero. Pasó bastante tiempo desde la popularización de Internet hasta que todo el mundo (o al menos la mayor parte) tuviera acceso a una conexión decente en su hogar o trabajo. Los más antiguos de nuestros lectores recordarán cuando podías pedirle a Canonical que te mandara gratis un cd de Ubuntu. La otra forma era comprar una revista que regalara el cd o comprarlo en alguna tienda online.

En el sector corporativo, el software era parte de un combo con un costoso hardware que tenías que comprar o alquilar o parte de un servicio de consultoría que tenías que contratar.

Los orígenes del modelo de negocios de Microsoft

El ex responsable de Windows recuerda que a principios de los 70 los entusiastas de la electrónica compraban kits que les permitían armar sus propios proyectos (algo así como bisabuelos de Raspberry Pi o Arduino) que podían programarse. El software para programarlo se compartía libremente.

Bill Gates y su amigo Paul Allen crearon una versión del lenguaje de programación Basic para los equipos Altair. Su creación fue un éxito inmediato. Tan inmediato que su código fuente (impreso) se compartía sin parar.

Esto motivó la queja de Bill Gates quién hizo pública una carta en la que se quejaba de que habían invertido 40000 dólares en tiempo y dinero y solo habían conseguido recuperar una mínima parte por culpa de distribución ilegal.

Estamos hablando del primer producto de Microsoft como empresa.

No es de extrañar que durante 3 décadas la empresa viera como un peligro todo lo que amenazara su modelo de negocios basado en que la gente pague por cada copia del software. Más adelante otras compañías independientes basadas en el desarrollo de software como Corel o Adobe adoptaron un esquema similar y defendieron celosamente su propiedad intelectual.

De hecho, el código abierto no cuestiona el modelo de propiedad intelectual, simplemente aumenta la cantidad de cosas que se autoriza hacer al usuario.

El cambio de Microsoft

En realidad ni Linux ni las alternativas de código abierto fueron un problema para Microsoft en el escritorio. El problema apareció en los servidores.

Dice Sinofsky que Linux fue (y sigue siendo) mucho mejor que WindowsNT en los servidores. Por un tiempo, Microsoft pudo contar con la ventaja de que los clientes corporativos preferían el respaldo de una empresa a montar sus propias soluciones por mejor rendimiento y menos costos que tuvieran.

Todo cambió cuando IBM y otras empresas competidoras de Microsoft (junto a la aparición de licencias abiertas menos restrictivas que la GPL) descubrieron las ventajas de brindar servicios basados en el código abierto, junto a nuevas opciones de comercialización. La única ventaja de Microsoft en el sector más rentable del pastel se había terminado.

Para terminar de complicar la cosa, aparecen Google y Amazon que en lugar de distribuir software venden el servicio de ejecutar el software. ¿Para que ibas a comprar una licencia de Office si puedes usar el procesador de textos o enviar correos electrónicos desde tu navegador?. Y, en muchos casos gratis.

Tampoco vas a comprar la licencia de un sistema operativo para cada una de las computadoras de tu empresa cuando puedes ejecutar ese mismo sistema operativo en una máquina virtual desde cualquier computadora pagando solo por el tiempo que lo usas.

Con un modelo de negocios basado en la venta de licencias sin futuro, a Microsoft no le quedó más remedio que aceptar la realidad y apoyar al código abierto que está mejor preparado para brindar a los clientes lo que necesitan.