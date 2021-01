El ascenso de Flash. La tecnología que le dio interactividad a la web

En el principio la web era estática. Con el ancho de banda disponible en la época lo único que se podía transmitir eran textos fijos e imágenes. Dos desarrolladores que habían creado una empresa de software para Mac encontraron la solución. Un reproductor que se instalaba localmente en la computadora del usuario permitía ver animaciones creadas por otro programa. Así se reducía el uso de recursos.

Como contamos en el artículo anterior, la idea fue un éxito y durante los próximos diez años, el producto, con un nuevo dueño y conocido como Flash dominaría la interactividad en la web. En el próximo articulo veremos que nada es para siempre. Pero, ahora concentrémonos en su crecimiento

El ascenso de Flash

El uso de Flash no era demasiado bueno para webs comerciales. En primer lugar los buscadores de la época no podían indexar este tipo de contenidos lo que mandaba al cesto de residuos el posicionamiento. En segundo lugar el contenido se tenía que cargar antes de que la página se pudiera ver. En aquella época yo buscaba muchos proveedores por Internet y en cuanto veía la barra de carga pasaba al próximo sitio de la lista. No tenía Internet en casa y en los cibercafés se pagaba por tiempo.

Pero, a nadie le importaba. Tener una página web en aquel momento era más una cuestión de moda que de marketing y, la mayoría de los desarrolladores web eran estudiantes de diseño o fanáticos de las computadoras que buscaban hacerse un poco de dinero extra.

Gracias a Flash, crecieron las oportunidades de entretenimiento online con juegos, animaciones cómicas y películas.

En marzo del 2002 Macromedia lanza Flash MX con soporte completo para videos. Gracias a la posibilidad de incrustar videos en animaciones Flash se eliminaban todos los problemas de compatibilidad entre navegadores y se permitía personalizar la experiencia de reproducción.

Tres años después, tres ingenieros decidieron dejar su trabajo en Paypal y crear su propia empresa. Se encontraban probando diferentes ideas de negocios centradas en el uso de video en la web, cuando uno de ellos asistió a una comida donde estaba invitado el inversor Keith Rabois.El inversor le preguntó al ingeniero si estaba en sus planes utilizar las tecnologías de Macromedia.

Ante la respuesta afirmativa, Rabois, que estaba buscando específicamente una compañía que aprovechara la tecnología Flash, accedió a invertir siempre que al equipo se centrara en el negocio de permitir a los usuarios subir y transmitir videos. El nuevo emprendimiento se llamó Youtube.

Un año después, Google compra Youtube y el servicio (junto con la tecnología que lo hacía funcionar) se hace masivo. Aparecen nuevos competidores que transmiten no solo contenidos subidos por los usuarios si no también material con derechos de autor como películas y videos musicales. Los navegadores empiezan a incluir el reproductor de Flash entre sus extensiones y, las computadoras, con la posibilidad de poder ver videos sin tener que descargarlos, se convertiría en una amenaza más firme para los cines y la televisión.

Flash y Linux

No pude encontrar cuál fue la primera versión del reproductor para Linux. Recuerdo que cuando empecé en Ubuntu en el 2006 era un poco complicado de instalar. Si no eras muy ortodoxo en el seguimiento de las normas del software libre y los lineamientos del proyecto Debian podías utilizar un script llamado Automatix que, como su nombre lo indica, automatizaba la instalación de software privativo en Ubuntu.

Poco tiempo después, Ubuntu agregó el reproductor a sus repositorios.

El el 2008, en el sitio de seguimientos de bugs de Red Hat, un usuario reportó que su esposa no podía ver videos de Youtube utilizando la beta de Fedora 9. Se llamaba Linus Torvalds.

El éxito de Flash fue tan grande que la Free Software Foundation no pudo ignorarlo y comenzó a desarrollar GNU Gnash, un reproductor para ver este tipo de archivos. Nunca pudo mantenerse al día con las últimas versiones del formato por lo que si o si debías recurrir al reproductor privativo.

En el próximo artículo aparecen el villano y el héroe.