Ejecuta macOS Catalina en Linux de forma fácil

El nuevo sistema operativo de Apple, macOS Catalina, es el que se usará para los últimos productos de la firma de Cupertino. Se trata de la versión 10.15, y toma el nombre de la isla Santa Catalina del sur de California. Como sabéis es un sistema de código propietario, para plataformas EM64T de Intel y con un kernel híbrido conocido como XNU. Seguramente también sabréis, lo comento para los que no lo sepan, que ese núcleo se basa en Mach y código *BSD, en especial de FreeBSD, por tanto es un Unix.

Hasta aquí la presentación. Pero, si quieres ejecutar macOS Catalina o cualquier otra versión anterior, puedes hacerlo siempre que tengas un Macintosh compatible en tu poder, como los MacBook, iMac, Mac Pro, etc. Si no tienes un producto de Apple, también tienes otras opciones para probarlo (máquinas virtuales, hackintosh). En este artículo nos centraremos en la virtualización para que puedas probar macOS Catalina en tu distro GNU/Linux favorita de forma sencilla.

Existe un proyecto en GitHub muy interesante. Puedes acceder a él desde este enlace y te aporta las herramientas necesarias para configurar una máquina virtual de forma muy rápida de macOS en QEMU usando aceleración KVM. De esta forma, todo será mucho más sencillo y automatizado que hacerlo manualmente para poder correr la MV de macOS por tu cuenta. Además, la novedad es que también puedes tener ya la última versión Catalina. ¡Y NO REQUIERE MAC! Que es lo mejor, ya que conseguir el sistema operativo si no cuentas con un equipo de Apple se antojaba complicado, a no ser que fuese pirata…

Los pasos a seguir para hacerlo son muy sencillos (selecciona el comando que necesites para tu distro):

sudo apt-get install qemu-system qemu-utils python3 python3-pip #Para Debian/Ubuntu y derivados sudo pacman -S qemu python python-pip #Para Arch Linux sudo zypper in qemu-tools qemu-kvm qemu-x86 qemu-audio-pa python3-pip #Para SUSE/openSUSE sudo dnf install qemu qemu-img python3 python3-pip #Para Fedora/CentOS/RHEL

Ahora ya tienes instalada la última versión del emulador QEMU (3.1 o superior), las utilidades necesarias y Python 3, junto con pip. Lo siguiente será descargar los paquetes del proyecto desde el enlace de GitHub que he dejado antes, y dentro hay un script que debes ejecutar de esta forma (si no usas ninguna opción se instala por defecto Catalina, pero puedes especificar la versión de macOS que deseas, elige la que quieras):

./jumpstart.sh --mojave ./jumpstart.sh --high-sierra ./jumpstart.sh --catalina

Por cierto, puedes elegir solo entre estas tres versiones por el momento. Es una pena que no puedas elegir entre todas las existentes, pero al menos están disponibles las últimas, que son las más demandadas. Si necesitas Lion, Maverick, Tiger, o cualquier otra, te tocará hacerlo a mano… Recuerda también que con qemu puedes emular cualquier plataforma, también PPC para ejecutar las versiones de MacOS X pre-x86-64.

Para ejecutar el paso anterior necesitas tener conexión a Internet activa. De hecho, si ya cuentas con una imagen del sistema macOS .img o .dmg (en este caso convierte a .img con dmg2img), puedes saltarte el paso anterior y pasar directamente al siguiente, ya que lo que hace es obtener macOS. Ahora debes crear un disco duro virtual donde correrá macOS en QEMU (puedes sustituir nombre_disco por el nombre que quieras y en vez de 64 GB de espacio, poner el que necesites para tu MV, con unos 20GB tendrías):

qemu-img create -f qcow2 nombre_disco.qcow2 64G

Ahora, entre los archivos descargados de GitHub encontrarás un basic.h, tienes que agregar estas líneas al final de él con un editor:

-drive id=SystemDisk,if=none,file=nombre_disco.qcow2 \ -device ide-hd,bus=sata.4,drive=SystemDisk \

Y ejecuta dicho script para iniciar la máquina, particionar, y comenzar la instalación de macOS:

./basic.sh

También podrías hacerlo con Virtual Machine Manager o Virt-Manager en vez de qemu… Y también un headless/cloud-based.

Y ya está, ahora deberías tener tu máquina macOS en la versión elegida disponible para trabajar con ella. Como ves, estas herramientas y scripts aportados por este proyecto te facilitan mucho el trabajo, especialmente porque no necesitas buscar una imagen de macOS, sino que ya te lo aporta.

Gracias a los que han contribuido en este proyecto se puede correr una máquina macOS de la versión que necesites de forma muy sencilla.