EEUU puede eliminar la restricción a Huawei si llegan a un acuerdo

Mientras Huawei está lista para desempeñar un papel importante en el despliegue de 5G a nivel mundial, la administración de Trump se ha embarcado en una campaña de boicot masivo para prohibir los equipos.

Los Estados Unidos quieren persuadir a sus aliados de la UE y los Cinco Grandes de que debido a las fuertes sospechas de connivencia de Huawei con el gobierno y el ejército chinos, el software y el hardware de la compañía podrían utilizarse por Pekín para fines de ciberespionaje o sabotaje.

La semana pasada, la administración de Trump tomó medidas extremas y sin precedentes contra Huawei, lo que le implico al gigante tecnológico chino correr el riesgo de una ruptura a largo plazo en las relaciones comerciales entre Washington y Pekín.

Estas medidas incluyen la incorporación del gigante chino de las telecomunicaciones, como la firma rusa de ciberseguridad Kaspersky, en una lista negra que obliga a las empresas estadounidenses a dejar de hacer negocios con Huawei, a menos que tengan una autorización oficial previa.

Esta acción ha llevado a muchas empresas de tecnología de los EE. UU. (Microsoft, Intel, ARM , Google) a poner fin a su relación comercial con el segundo mayor fabricante de teléfonos inteligentes que ocupa casi una cuarta parte del mercado.

Motivos sin soporte para bloquear a Huawei

Para justificar su decisión, la administración de Trump explicó que el equipo de Huawei expone a los Estados Unidos a un mayor riesgo de espionaje.

Ya que según el:

“los oponentes extranjeros están creando y explotando cada vez más vulnerabilidades en las tecnologías y servicios de información y comunicación”. Está convencido de que “la adquisición o el uso sin restricciones” de equipos diseñados por oponentes extranjeros exacerba estas vulnerabilidades al punto de constituir “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional”.

Si esta maniobra fuera para restringir a Huawei en el campo de la infraestructura de red, podría entenderse.

Pero, ¿cuál es la relación con el material exportado y especialmente destinado a mercados distintos de los Estados Unidos? ¿Por qué los chips Intel, AMD y Qualcomm o la memoria flash de Micron no se deben vender a Huawei para su uso en ¿Productos (PC o smartphones y otros) para Europa?

Los Estados Unidos y China han estado involucrados en una intensa guerra comercial desde el año pasado, un conflicto en el que las licitaciones verbales, el arresto de altos funcionarios de multinacionales de ambos lados y la manipulación de los aranceles se encuentran entre los principales instrumentos de esta confrontación económica.

Algunos podrían ver las medidas contra Huawei como parte de una estrategia para aumentar la presión sobre la economía china para obtener concesiones en el futuro. Pero invocar razones relacionadas con la seguridad nacional en el caso de Huawei, ya que los Estados Unidos actualmente, ¿no podrían dañar de manera duradera la credibilidad de los Estados Unidos en caso de que aparezca una amenaza real para la seguridad?

Recientemente, el presidente Trump se dirigió a la prensa después de un evento en el que se planteó la cuestión del apoyo a los agricultores estadounidenses afectados por la guerra comercial entre Washington y Pekín.

Cuando un reportero le preguntó a Donald Trump sobre las acciones contra Huawei, la respuesta del presidente fue preocupante: “Huawei es muy peligroso”. Si miras lo que hicieron desde un punto de vista de seguridad, desde un punto de vista militar, es muy peligroso. Por lo tanto, es posible que Huawei esté incluso incluido en algún tipo de acuerdo comercial. Si llegamos a un acuerdo, me imagino que Huawei podría ser incluido en un acuerdo comercial de una forma u otra “.

Trump parece indicar que se ha impuesto un embargo a Huawei porque es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Pero también especifica que estas restricciones podrían eliminarse en virtud de un acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China, que a primera vista no tiene sentido: ¿cómo podría negociar una amenaza a la seguridad en el contexto de ¿Un acuerdo comercial que sepa que su compañero no puede prometer de manera creíble que no intentará espiarlo?

Estas afirmaciones aparentemente inconsistentes aún podrían tener sentido al admitir que la amenaza a la seguridad nacional en la que se basa el mandatario de los Estados Unidos era un engaño.

Cualquiera que sea el acuerdo firmado por Trump, las agencias de espionaje chinas continuarán sus actividades y si Huawei era una amenaza antes del acuerdo, lo será también más adelante.