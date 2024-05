Eelco Dolstra renuncio a la junta directiva de la Fundación NixOS

El concepto del software libre sin dudas es uno de los que fomentan al desarrollo mediante el apoyo de otros, y esto lo podemos ver cuando una aplicacion o x desarrollo genera una comunidad que trabajan por un bien común. Pero no todo es color de rosa, ya que los problemas no son algo que el software libre no conozca ya que incluso aquí en el blog hemos llegado a tocar el tema de los reclamos de los abusos que sufre el software libre.

Linux no es la excepción de ello y no porque se esté abusando de otros proyectos, sino que también suelen surgir problemas entre desarrolladores, algunos de ellos muy conocidos, incluso entre los mismos desarrolladores del Kernel y la razón de hablar de ello es que hace poco Eelco Dolstra, autor del administrador de paquetes Nix, anunció su renuncia como jefe de la junta directiva de la Fundación NixOS.

Se argumenta que la razón de ello fue debido al surgimiento de una cultura tan tóxica, que amenaza la viabilidad del proyecto y esta se le atribuyo al patrón de comportamiento de Eelco Dolstra, pues en su momento socavaba la autoridad de otros participantes, se negaba a delegar autoridad en otros, ignoraba los problemas de la comunidad y mantenía conflictos de intereses (por ejemplo, agravios por la falta de apoyo a representantes de grupos marginados, así como sospechas de promover los intereses de Determinate Systems, de la que es cofundador).

Además de ello, también se acusa de presionar a los miembros restantes del consejo y al equipo de desarrollo para que reviertan ciertas decisiones. Por ejemplo, después de llegar a un consenso sobre la capacidad de la comunidad para vetar a los patrocinadores de NixCon, Eelco Dolstra, siendo el único disidente, inició un nuevo examen de esta cuestión.

También se mencionan otros ejemplos de abuso de poder, tales como los de anulares decisiones que deberían tomarse en conjunto, se incluye la negativa de Dolstra a otorgar derechos de revisión de código a contribuyentes de larga data y el bloqueo de un cambio acordado por RFC en el sistema de compilación. También se menciona que debido al poder no regulado, el equipo de moderación se siente impotente y teme que su autoridad pueda verse socavada por las acciones de Dolstra.

La decisión de la renuncia de Eelco se tomó tras la publicación de una carta abierta colectiva criticando todas estas acciones y también se citaban los temores por el futuro de Nix y NixOS. La carta fue publicada originalmente por autores anónimos, pero después de su publicación, 160 personas la firmaron.

La carta afirma que el proyecto ha llegado a un punto de inflexión, tras el cual una mayor inacción podría provocar una pérdida de confianza, el cese del apoyo empresarial, la salida de algunos participantes, así como la desintegración del núcleo más activo de la comunidad y el colapso del equipo de moderación, además de que los firmantes de la carta expresaron su disposición a apoyar la bifurcación del proyecto si Eelcoo Dolstra no dimite.

La carta abierta publicada cita una crisis de liderazgo en el proyecto y el fracaso de la administración actual para responder adecuadamente a las preocupaciones de la comunidad, lo que ha resultado en que estos problemas permanezcan sin resolver durante años. En particular, el liderazgo no logra establecer y defender los valores a los que la comunidad debe adherirse, ni tampoco responsabilizar a los miembros por su mala conducta. Según los autores de la carta abierta, se ha desarrollado una cultura tóxica en la comunidad y el liderazgo de la Fundación NixOS está inactiva y no hace nada para erradicarla.

En respuesta a la carta abierta, Eelco Dolstra emitió un comunicado explicando que en los últimos años ha tenido poca participación en la gestión de Nixpkgs y NixOS, y que ha cedido el control a otros miembros de la comunidad, sobre los que no tiene más influencia que cualquier otro miembro activo. Formalmente, no tiene más poderes que otros miembros del consejo de la Fundación NixOS, y desde enero no es miembro del comité que acepta los RFC. Además, enfatizó que la comunidad está autoorganizada y que la Fundación NixOS no la controla ni administra de ninguna manera.

Tras revisar la carta abierta, la junta directiva de la Fundación NixOS anunció una reunión dentro de 14 días para formular una nueva estructura de gobernanza del proyecto, subordinada a la comunidad y destinada a satisfacer las necesidades de esta. Una vez creada la nueva estructura, los miembros del actual consejo de gobierno, que incluye a Eelco y otros cuatro miembros, transferirán sus poderes a la nueva entidad. Este proceso de transformación de la gestión del proyecto será público y accesible para todos los participantes.

Fuente: https://discourse.nixos.org/