EE.UU. aprueba un proyecto de ley para prohibir la compra de equipos Huawei

El tema de Estados Unidos/Huawei todavía está dando mucho de que hablar y es que no le basto a los Estados Unidos y a Trump con implementar una estricta medida contra Huawei al colocarlo dentro de sus famosas listas negras y también de tratar de influenciar en las decisiones de países Europeos para que no consideren a Huawei como una via para la implementación del 5G en sus territorios.

Si no que también lanzaron una propuesta para dejar de consumir productos de Huawei en territorio estadounidense. Y es que hace poco se dio a conocer la aprobación de un proyecto de ley que prohíbe la compra de productos de Huawei con recursos Federales.

Y aunque en estos momentos varios proveedores de telecomunicaciones en los Estados Unidos todavía usan equipos Huawei/ZTE en sus redes, la nueva ley puede afectarlos drásticamente. Pues ahora podrían consideran que estas compañías son una amenaza para la seguridad nacional.

El jueves, el Senado de los Estados Unidos aprobó por unanimidad la legislación para crear un fondo de mil millones de dólares que ayudará a los pequeños proveedores de telecomunicaciones a eliminar y reemplazar los equipos de red Huawei y ZTE.

Además de que el proyecto de ley también prohíbe a los operadores de telecomunicaciones usar fondos de la Comisión Federal de Comunicaciones para comprar equipos Huawei o ZTE.

La nueva ley, denominada “Secure and Trusted Communications Networks Act” (Ley de Redes de Comunicaciones Seguras y Confiables” fue aprobada por aclamación en la Cámara en diciembre.

No menciona el nombre de Huawei o ZTE, pero estipula que la FCC debe producir una lista de proveedores de equipos “que presenten riesgos para la seguridad nacional” y prohíbe a los proveedores de servicios de Internet y compañías telefónicas utilizar los fondos de la FCC para comprar, alquilar, arrendar o mantener los equipos y servicios de estas compañías.

La FCC ya había tomado medidas contra una de las compañías en noviembre pasado, cuando identificó a Huawei como una amenaza para la seguridad nacional y prohibió a los grupos de telecomunicaciones usar los fondos de la FCC para comprar equipo.

En diciembre, Huawei demandó a la FCC para tratar de poner fin a la prohibición, pero un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos falló a favor de la FCC.

El fondo de ayuda para “eliminar permanentemente” y “reemplazar” equipos Huawei o ZTE de todas las redes se puede utilizar para comprar, alquilar o arrendar equipos y servicios de reemplazo.

El proyecto de ley intenta evitar el mal uso de los fondos al exigir a los proveedores de servicios de Internet que proporcionen una “contabilidad detallada” de cómo gastan los fondos. Miembros demócratas y republicanos del Comité de Comercio de la Cámara de Representantes acogieron el trabajo del Senado, declarando:

“En el mundo interconectado de hoy, el futuro de la tecnología inalámbrica en Estados Unidos depende de la construcción de redes que estén libres de interferencias extranjeras maliciosas”, dijeron el jueves en un comunicado conjunto. La existencia de la tecnología de Huawei en nuestras redes representa una gran amenaza para la seguridad nacional y económica de Estados Unidos. Agradecemos a nuestros colegas en el Senado por llevar esta importante medida bipartidista a la línea de meta y esperamos que el presidente la firme para hacerla ley”, agregaron funcionarios de la Cámara.

Para ayudar a los ISP a encontrar tecnologías de reemplazo, el proyecto de ley instruye a la FCC a “desarrollar una lista de sugerencias para reemplazar equipos de comunicaciones físicas y virtuales, aplicaciones y software de administración”. La lista debe ser “tecnológicamente neutral”.

La FCC también abrió un portal en línea para los ISP que reciben fondos de la FCC para enviar información sobre su uso de los equipos y servicios de Huawei y ZTE. El propósito de la recopilación de datos es determinar la cantidad de equipos Huawei y ZTE en las redes financiadas por la FCC y los costos asociados con la eliminación y el reemplazo de dichos equipos.

El proyecto de ley también exige que la Comisión Federal “notifique inmediatamente” al Congreso si determina que $ 1 mil millones no serán suficientes “para financiar completamente todos los reclamos aprobados”, con lo cual el Congreso probablemente considerará aumentar el fondo.