Siempre se ha dicho que las comparaciones son odiosas, y eso es muy cierto cuando hablamos de software. Un programa puede ser peor que otro y ser nuestra elección sólo porque nos sentimos cómodos con él, pero que no conozcamos algunas funciones o que una opción nos guste más que otra no demuestra que sea la mejor. En el diseño gráfico, o más bien en la edición de imágenes, la referencia es el Photoshop de Adobe, y hay alguien que piensa que GIMP podría estar por encima.

Vaya por delante que esto es lo que dice Edward Snowden, y me he enterado de su opinión leyendo un artículo de It’s FOSS. El ex-empleado de la CIA está encantado con Blender, el software de modelado 3D de código abierto, y se llega a sorprender de lo que se puede conseguir con el software open source. Lo ha hecho en Twitter, donde ha añadido un tweet en el que menciona a GIMP asegurando que podría superar a Adobe.

P.S. @GIMP_Official, I'm really hoping for a major UI overhaul. You guys could be eating Adobe's lunch.

— Edward Snowden (@Snowden) July 18, 2021