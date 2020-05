Edge Chromium para Linux se deja ver en la Microsoft Build 2020

Hace unas horas se ha celebrado la Microsoft Build 2020, una conferencia de software de la compañía que desarrolla, entre otras cosas, el sistema operativo Windows. En ella se han presentado cosas importantes, como nuevas funciones en WSL (Windows Susbystem for Linux) que pronto nos permitirá ejecutar apps de Linux con GUI directamente desde Windows 10. Pero lo que quizá nos interesa más a los usuarios de Linux es el software que podemos usar en nuestro sistema operativo, como el navegador Edge Chromium.

Microsoft se dio por vencido hace ya tiempo con su navegador. El Internet Explorer dio paso a Microsoft Edge y el nuevo navegador dio un paso más allá al cambiar su motor a otro basado en Chromium, a lo que en internet nos referimos como Edgium o Edge Chromium. El pasado noviembre, la compañía hizo oficial su llegada a Linux, y ayer pudimos verlo ejecutándose en una distribución Linux con un entorno gráfico GNOME.

Edge Chromium llegará a Linux… pero aún no se sabe cuándo

La imagen que está circulando por la red la ha compartido el usuario de Twitter Zhuowen Cui. Teniendo en cuenta que la barra superior no es totalmente negra, lo que sí podemos casi asegurar es que es una distribución Linux que usa el entorno gráfico GNOME, pero no parece ser una de las últimas versiones de Ubuntu o dicha barra sería negra. Además, que hayan eliminado todas las apps del Dock no nos ayuda a saber qué distribución es, algo que podríamos adivinar por el «bloatware» o software que incluye por defecto.

Actualmente, Edge Chromium está disponible sólo para Windows y macOS en sistemas de escritorio, pero también hay una versión para móviles Android y iOS. Próximamente también llegará a Linux, pero aún no han mencionado cuándo. ¿Estás interesado en probar el navegador de Microsoft en tu distribución Linux o prefieres Chrome/Chromium?