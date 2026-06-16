Si buscas algo que rompa los esquemas de lo habitual en el mundo del software libre, EasyOS es probablemente el proyecto más curioso que te puedes encontrar, y ha lanzado una nueva versión hace menos de 24 horas. No es la típica distribución que instalas y te olvidas, sino que se presenta como una propuesta experimental nacida de la mente de Barry Kauler, el mismo genio detrás de Puppy Linux y el ya desaparecido Quirky Linux, buscando reinventar la seguridad y la mantenibilidad.

Lo que hace que este sistema sea tan especial es que no intenta ser la distro definitiva para todo el mundo, sino un laboratorio de innovación. Con una estética que recuerda a los tiempos dorados de la informática, mezcla un aspecto vintage con una potencia bruta sorprendente, ideal para quienes disfrutan trasteando con sistemas que no tienen miedo a probar caminos poco convencionales.

EasyOS y la velocidad extrema gracias a la gestión de RAM

Una de las joyas de la corona de EasyOS es su capacidad para cargar el sistema operativo completo en la memoria RAM. Al arrancar, el archivo easy.sfs se vuelca en la RAM, lo que significa que las aplicaciones no tienen que esperar al disco duro para responder; se abren prácticamente al instante. Para lograr esto, el sistema se distribuye principalmente como un archivo .IMG, pensado para ser grabado en pendrives o tarjetas SD, aunque también existe una versión ISO para quienes prefieran el método tradicional de CD o DVD.

Contenedores y gestión de paquetes en EasyOS

La arquitectura de EasyOS brilla especialmente con sus Easy Containers. Esta tecnología permite ejecutar cualquier programa, o incluso un escritorio entero, dentro de un contenedor aislado, lo que minimiza la basura en el sistema principal y aumenta la estabilidad. En cuanto al software, no se queda corto, ya que integra cuatro gestores de paquetes distintos (PKGget, SFSget, Appi y Flapi) y utiliza los llamados SFS mega-packages, que son grupos de aplicaciones que se montan en un sistema de archivos superpuesto sin necesidad de ser extraídos.

Un enfoque disruptivo en la instalación y seguridad

Olvídate de particionar el disco duro y pasar horas configurando el GRUB. EasyOS utiliza un modo de instalación frugal, permitiendo que el sistema resida en una sola carpeta dentro de una partición existente mediante un bootloader moderno y portátil. Esto permite que coexista con otros sistemas operativos sin complicaciones ni necesidad de dual-boot. En el terreno de la seguridad, el sistema es polémico porque funciona como root por defecto, eliminando la necesidad de usar comandos como sudo, aunque para mitigar riesgos, las aplicaciones en contenedores se ejecutan bajo un usuario restringido llamado zeus.

Interfaz y experiencia de usuario

Visualmente, EasyOS apuesta por el minimalismo absoluto utilizando el gestor de ventanas Joe’s Window Manager y el escritorio ROX-Filer. No esperes el acabado moderno de GNOME o KDE; aquí tenemos una interfaz ligera que recuerda a Windows XP pero con una eficiencia técnica superior. Un detalle muy práctico es su panel de configuración basado en GUI, ya que el objetivo es que el usuario no tenga que tocar la terminal para ajustar el sistema. Además, cuenta con una función de retroceso y avance de versiones, permitiendo tomar instantáneas del estado del sistema y volver a ellas si algo sale mal.

Software incluido y versatilidad

A pesar de ser tan ligera, la distro no escatima en herramientas. Incluye la suite SeaMonkey para navegar, LibreOffice para documentos, Gnumeric para hojas de cálculo y el editor Geany. También viene preparada con una amplia gama de controladores para impresoras, escáneres y cámaras, asegurando que el hardware sea reconocido sin dramas. La posibilidad de encriptar carpetas personales mediante fscrypt con AES-256 añade una capa de privacidad necesaria para quienes llevan su sistema en un dispositivo USB.

Este ecosistema representa un equilibrio fascinante entre la nostalgia visual y la vanguardia técnica, ofreciendo una portabilidad total y una agilidad que deja atrás a las distros convencionales. Es una herramienta potente para quienes valoran la independencia del hardware y la capacidad de ejecutar entornos aislados sin sacrificar el rendimiento.