En las últimas semanas, un ingeniero de software ha creado algo que ha llamado EarlGreyTV. Tal y como se ve en su página web, es un ordenador colgando en la parte trasera de la tele, pero con ello se obtiene una experiencia próxima a la de una Smart TV sin que por ello tengamos que entrar a la interfaz de un escritorio de PC. El uso del PC antiguo da que pensar.

EarlGreyTV es una interfaz alternativa para la Smart TV basada en Linux y Firefox, con enlaces directos a los servicios que podamos necesitar. En su página de GitHub se explica cómo añadir estos servicios. Pero que nadie piense que conseguir esto es fácil. De hecho, yo recomendaría otras cosas, también tirando de un PC.

EarlGreyTV, interfaz para Smart TV interesante, pero complicada

En el vídeo vemos cómo funciona la interfaz, entre otras cosas, y hay aplicaciones como YouTube o Netflix. Pero no se ve mucho más que la pantalla de inicio y que detrás hay «colgando» un PC.

Cómo se añaden las aplicaciones también da que pensar. En realidad está preparado para que sea añadir el texto de la URL y una ruta a la imagen, lo que suena perfecto y sencillo, si no fuera porque la base es Linux. «Pablo, ¿qué te ha pasado para que digas que esto es un problema?», os estaréis preguntando. Pues que los servicios de streaming limitan la calidad en Linux. Si se usa Netflix junto a una extensión, se puede aumentar la calidad, pero esto no está incluido en EarlGreyTV. De Amazon Prime Video ni hablamos.

De lo que sí vamos a hablar es de crearnos nuestro propio TV Box con un PC viejo, con sus pros y sus contras.

Cómo crear un TV Box con un PC viejo

A mí me parece que EarlGreyTV está mejor que usar todo un PC, pero también está más limitado. Para crear un TV Box con un PC viejo, lo único necesario es un PC viejo, a poder ser con arquitectura de 64bits, y un teclado inalámbrico, a poder ser con panel táctil.

El sistema operativo que yo recomendaría es Manjaro, pero también algún otro con base Debian (más información) en sus ediciones KDE. El motivo es que si queremos una interfaz de TV, hay que instalar Plasma BigScreen. Es una cuyo desarrollo avanza lento, pero es más liviana que Plasma y no es hay escritorio.

Con un sistema compatible, una interfaz de TV y un teclado con panel táctil a modo de mando – aunque Plasma BigScreen soporta mandos IR -, lo que quedaría ya es ir añadiendo software, como:

Kodi : es el todoterreno que nos permitirá disfrutar de contenido legal y no tan legal. Hay complementos para todo, como para Netflix, Prime Video, Spotify… y todo sin salir del reproductor. También hay complementos para YouTube, y es que permite hacer de todo y sólo con Kodi ya tenemos medio centro multimedia.

: es el todoterreno que nos permitirá disfrutar de contenido legal y no tan legal. Hay complementos para todo, como para Netflix, Prime Video, Spotify… y todo sin salir del reproductor. También hay complementos para YouTube, y es que permite hacer de todo y sólo con Kodi ya tenemos medio centro multimedia. Stremio : alternativa a Kodi, o eso dicen.

: alternativa a Kodi, o eso dicen. ES-DE : antes se llamaba EmulationStation Desktop Edition, pero recientemente acortaron el nombre. Es la interfaz que usa también RetroPie, RetroDeck o Batocera, y junto a RetroArch nos permite emular juegos.

: antes se llamaba EmulationStation Desktop Edition, pero recientemente acortaron el nombre. Es la interfaz que usa también RetroPie, RetroDeck o Batocera, y junto a RetroArch nos permite emular juegos. RetroArch : para emular juegos.

: para emular juegos. ProtonVPN : o cualquier otra VPN para todo el sistema con el que podamos saltarnos bloqueos.

: o cualquier otra VPN para todo el sistema con el que podamos saltarnos bloqueos. Aplicaciones web de lo que necesitemos. Para todo lo demás, podemos instalar aplicaciones web. Las mejores maneras son con la herramienta de Linux Mint o creándolas como explicamos en este artículo, con un script en bash.

La importancia de la arquitectura y otras limitaciones.

La arquitectura del procesador es importante. Se puede hacer todo esto con una Raspberry Pi, pero hay software que no está disponible para ARM o ARM64. Por lo tanto, es posible que se quede coja. Por otra parte, un TV Box con Android tiene ciertas restricciones que no todo el mundo sabe cómo sortear. Además, su rendimiento no suele ser el mejor para emular, y si lo queremos todo…

Y si se necesita aún más y el dinero no es problema, se puede incluso tener un PC más potente con Windows, con lo que podremos jugar a todos los títulos del mercado.

Un ordenador cualquiera vale de TV Box, que me lo digan a mí que llevo años con uno de 2015 que compré en 2016. Y si te sientes osado, siempre puedes intentar hacerte con un EarlGreyTV. Pero lo que parece claro es que lo mejor es un PC.