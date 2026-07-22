EA Javelin podría marcar un antes y un después para los jugadores de Linux. Electronic Arts ha comenzado a introducir compatibilidad con Linux en su tecnología antitrampas de nivel kernel, un movimiento que abre la puerta a que futuros títulos de la compañía puedan funcionar oficialmente en sistemas Linux y en dispositivos como Steam Deck sin necesidad de desactivar sus mecanismos de protección.

Hasta ahora, muchos juegos multijugador de EA eran incompatibles con Linux debido a su sistema antitrampas. Aunque Proton ha permitido ejecutar miles de juegos de Windows en Linux, las soluciones anticheat a nivel kernel seguían siendo uno de los principales obstáculos para disfrutar de determinados títulos en la plataforma.

EA Javelin da un importante paso hacia la compatibilidad con Linux

Electronic Arts ha confirmado que EA Javelin, su sistema antitrampas de nueva generación, ya incorpora soporte para Linux. Esto permitirá que los estudios de la compañía puedan habilitar la compatibilidad con Proton y Steam Deck en aquellos juegos que utilicen esta tecnología, siempre que cada equipo de desarrollo decida activarla.

A diferencia del anterior EA AntiCheat, que suponía una barrera prácticamente infranqueable para los usuarios de Linux, Javelin ha sido diseñado teniendo en cuenta la compatibilidad multiplataforma. Esto acerca la posibilidad de que futuras entregas de sagas como Battlefield, EA Sports FC, Need for Speed o F1 puedan ejecutarse oficialmente en Linux sin recurrir a modificaciones ni soluciones alternativas.

No obstante, la incorporación del soporte no implica que todos los juegos de Electronic Arts pasen a ser compatibles automáticamente. Cada estudio deberá integrar la nueva versión del sistema antitrampas y decidir si habilita el funcionamiento bajo Proton. Por tanto, la compatibilidad llegará de forma progresiva y dependerá de las decisiones adoptadas para cada título.

El anuncio supone una noticia especialmente positiva para Steam Deck y para el ecosistema Linux en general. Durante los últimos años, la falta de compatibilidad de algunos sistemas antitrampas ha impedido que numerosos juegos multijugador funcionaran correctamente bajo Proton. Con EA Javelin, Electronic Arts se suma a una tendencia cada vez más favorable hacia el soporte oficial de Linux, lo que podría ampliar notablemente el catálogo de juegos compatibles en los próximos meses.