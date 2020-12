EA compra Codemasters: ¿afectará a los juegos para Linux?

EA ha creado grandes títulos de videojuegos, de hecho, fue la que hacía los títulos oficiales de Fórmula 1 (2000-2002) antes de que pasara a manos de Codemasters. Con el cambio a Codemasters, el F1 ha llegado a Linux en algunas de sus ediciones, lo que ha sido de agrado para muchos gamers que usan la plataforma del pingüino y desean jugar a este fantástico simulador de carreras.

Por su parte, Codemasters también han sido artífices de grandes títulos a lo largo de su trayectoria, como el famoso Colin McRae Rally. No obstante, no han estado exentos de críticas, ya que sus primeras versiones del F1 dejaron mucho que desear en cuanto a optimización, y muchos usuarios se quejaron de ello… Afortunadamente, eso cambió con las siguientes versiones.

Sea como sea, lo que sí hay que agradecer es que se hayan portado algunos de estos videojuegos también a Linux. Algo que podría verse afectado por la compra de EA. Ahora, todo el catálogo de títulos desarrollados y en desarrollo de la compañía pasará a manos de la americana. Una compra que ha resultado una sorpresa, ya que la británica parecía que sería comprada por Take-Two, pero finalmente aceptó la oferta de EA.

La compra se completará el próximo 31 de marzo de 2021, momento en el que pasará a formar parte de Electronic Arts, propietaria de EA Sports, que será la que pase a desarrollar estos videojuegos de F1 de no cambiar la situación. Y, además, le sumaría una importante cartera de títulos de simulación de conducción, como Need for Speed de EA, a los que hay que agregar las licencias del citado F1, Dirt, Grid y Project Cars.

La pregunta es… ¿seguirá EA aportando títulos a Linux, aunque sea permitiendo con ports de Feral Interactive o será más reticente a ello? Lo veo complicado si no cambian de actitud, ya que han estado constantemente negando videojuegos para la plataforma Linux… pero espero equivocarme.