EA abre el código fuente de Command & Conquer

EA es una de los grandes estudios de videojuegos, y Command & Conquer fue uno de sus clásicos de estrategia. El videojuego hizo que millones de usuarios vibraran con este título, como también lo hizo Dune 2000, Diablo, The Settlers, Age of Empires, o War Cry. Sin duda, unos juegos que han cautivado a muchos amantes de la estrategia.

Pues bien, a poco de que se ponga a la venta Command & Conquer Remastered Collection en Origin y la tienda Steam de Valve, EA ha sorprendido con un anuncio. Y es que ofrecerá el código fuente para la comunidad. El objetivo es que los desarrolladores puedan sacar todo el potencial y crear mods para este juego. Y no sé si eso podría desencadenar otros proyectos, forks, etc.

Esto y seguro que surgirán nuevas variantes de Command & Conquer de 1995, con nuevos MODs y también quizás portarlo a GNU/Linux de forma nativa. Aunque ésto último solo sea soñar, pero no estaría mal. No obstante, en el cliente Steam ya sabes que tienes al gran Proton para facilitarte las cosas incluso si no existe el título nativo…

EA ahora ofrecerá as bibliotecas dinámicas TiberanDawn.dll y RedAlert.dll (esta para su título Red Alert de 1996, una de las versiones de C&C). Por otro lado, aporta el código fuente de Command & Conquer bajo licencia GPLv3.0. Es decir, no solo será de código abierto, sino que también será software libre.

Ya hay algunos desarrollos interesantes, como el del estudio Petroglyph, que estuvo involucrado en la saga de Westwood Studios (propiedad de Electronic Arts, y cerrada en 2003), que han creado un Mammoth de los GDI modificado como si fuese de los NOD. Eso permite que este Mammoth pueda tener la característica de lanzar bombas nucleares por su cañón. Una nueva capacidad que no tenía antes…

Fuente oficial – Blog de EA