DYSMANTLE: un nuevo título revelado que te gustará…

10tons Ltd, es un estudio de desarrollo tras títulos como Crimsonland, Neon Chrome, Time Recoil, JYDGE, Tesla vs Lovecraft y otros tan exitosos y conocidos en el mundo del videojuego. Pues ahora tiene una nueva noticia bomba, su nuevo lanzamiento, su título DYSMANTLE. Así que si te gustaron esos otros videojuegos que he citado en éste párrafo, seguro que te va a gustar este nuevo y desearás estar al tanto de las últimas noticias y movimientos al respecto.

DYSMANTLE es un videojuego que te situa en una isla donde el tiempo parece haberse parado entre los 70s y 90s tras algunos acontecimientos. La historia empieza con el protagonista en este mundo virtual y en el que tendrá que descubrir algunos misterios de lo ocurrido. Por tanto, es un título que auna acción, RPG, un mundo abierto y supervivencia, todo ello combinado para inmiscuírte en una impresionante historia de entretenimiento digital.

Como sabrás, ya fue confirmado para Nintendo Swift, Xbox y PS4. Pero tambien hay soporte para Linux. Algo que se agradece teniendo en cuenta lo que promete el título, para así entretener y hacer las delicias de todos los linuxeros que quieran acceder al título, y porque, no vamos a negarlo, nos apasiona y congratula cuando se anuncia un nuevo videojuego para nuestra plataforma…

Hay cientos de videojuegos muy buenos que llegarán a Linux este 2019, por lo que esos más de 5000 títulos con los que finalizó 2018 podrían convertirse en muchos más al terminar esta etapa. Si quieres conocer más acerca de él, puedes ver más detalles en la tienda de Valve, Steam. Por cierto, te informo de que los requisitos son Ubuntu 16.04 o SteamOS, CPU 2Ghz, 2GB de RAM, y 600MB de almacenamiento libre, por lo que no son requisitos demasiado elevados y los cumplirán la mayor parte de los gamers, incluso si tienen equipos más antiguos.