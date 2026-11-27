DXVK 3.2 ya está disponible e incorpora el soporte de present timing a través de la extensión Vulkan VK_EXT_present_timing, el cambio más relevante de esta versión. La función busca un frame pacing más consistente cuando el compositor y los controladores gráficos ofrecen soporte para esa extensión.

El avance se nota en escenarios concretos: juegos ejecutados a pantalla completa con una tasa de refresco no nativa, que en Wayland tiene que emularse porque no son posibles los cambios de modo, y equipos que usan el limitador de fotogramas integrado mediante la opción dxvk.maxFrameRate.

¿Qué cambia DXVK 3.2 con VK_EXT_present_timing?

El cambio principal no está en cómo se dibuja cada fotograma, sino en cómo se presenta ante el sistema. DXVK 3.2 añade compatibilidad con present timing a través de VK_EXT_present_timing para que la cadencia sea más regular cuando el entorno lo permite.

Eso no significa que cualquier equipo vaya a mejorar por el simple hecho de actualizar. La propia descripción del cambio condiciona el resultado a que el compositor y los controladores gráficos soporten la función, de modo que el beneficio depende de la combinación de software y hardware.

¿A quién afecta el nuevo present timing en Wayland?

El caso más claro es el de juegos a pantalla completa con una tasa de refresco distinta de la nativa. En Wayland no se pueden hacer cambios de modo, así que esa frecuencia debe emularse; el nuevo soporte de present timing apunta a que la presentación sea más estable en esa situación.

También afecta a quienes limitan los fotogramas con el limitador integrado de DXVK. La opción dxvk.maxFrameRate aparece vinculada a este escenario, en el que la sincronización de presentación puede influir en la regularidad con la que llegan las imágenes a pantalla.

¿Qué requisitos hay para aprovechar DXVK 3.2?

La información disponible no describe un interruptor único ni pasos adicionales para activar la función. Lo que sí se establece es una dependencia clara: VK_EXT_present_timing debe estar disponible y contar con el soporte del compositor y del controlador gráfico.

Extensión Vulkan VK_EXT_present_timing compatible con la configuración.

compatible con la configuración. Compositor que ofrezca soporte para el present timing.

Controladores gráficos que acompañen esa función.

Uso del limitador dxvk.maxFrameRate si se quiere encuadrar en ese segundo escenario.

Sin esos apoyos, el cambio no puede desplegar su efecto tal y como se describe. DXVK 3.2 incorpora la capacidad, pero el resultado práctico queda sujeto al entorno gráfico concreto de cada equipo.

Qué supone para el frame pacing y el limitador dxvk.maxFrameRate

La mejora anunciada se centra en el frame pacing, es decir, en la regularidad con la que se presentan los fotogramas. El objetivo es evitar que esa cadencia sea menos constante cuando se usa una tasa de refresco emulada o cuando entra en juego el limitador de DXVK.

En un juego a pantalla completa con refresco no nativo, la ausencia de cambios de modo en Wayland obliga a emular la frecuencia. El present timing de DXVK 3.2 se presenta como una ayuda para que esa emulación no rompa la consistencia de la presentación cuando el resto de piezas lo permiten.

Para quienes usan dxvk.maxFrameRate, la novedad se integra en el mismo terreno: la forma en que DXVK entrega los fotogramas al compositor. No se trata de una opción de rendimiento bruto, sino de estabilidad en la cadencia bajo condiciones compatibles.

La clave está en no interpretar el cambio como una mejora universal. DXVK 3.2 incorpora soporte para present timing mediante VK_EXT_present_timing y lo vincula a escenarios de pantalla completa con refresco emulado en Wayland y al limitador dxvk.maxFrameRate; fuera de ese marco, la información no promete el mismo comportamiento.