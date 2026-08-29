DXVK 3.1 ya está disponible como una nueva actualización de la conocida capa de traducción basada en Vulkan que permite ejecutar aplicaciones y juegos de Windows desarrollados para Direct3D 8, 9, 10 y 11 en sistemas Linux mediante WINE. El proyecto continúa así la evolución de la importante renovación introducida con la rama 3.0 y llega con mejoras relacionadas con la presentación de imágenes, nuevas optimizaciones y una amplia colección de correcciones para juegos y aplicaciones concretas.

Una de las novedades más importantes de esta versión es la incorporación de soporte inicial para los parámetros de presentación de DXGI. Este cambio permite solucionar problemas de representación de interfaces en determinadas aplicaciones y abre la puerta a aprovechar tecnologías de Vulkan destinadas a reducir parte del trabajo asociado a la composición de las imágenes. DXVK 3.1 también continúa puliendo el comportamiento de la nueva arquitectura introducida en la versión 3.0.

DXVK 3.1 mejora la presentación de imágenes mediante DXGI

La principal novedad técnica de DXVK 3.1 es la incorporación de soporte básico para los parámetros de presentación de DXGI. Esta función permite que determinadas aplicaciones puedan comunicar información adicional sobre las zonas de la imagen que han cambiado entre una presentación y la siguiente.

El cambio soluciona, entre otros problemas, errores de representación de la interfaz de VirtualDJ. También beneficia a diversos lanzadores de juegos que utilizan esta funcionalidad, entre ellos Ubisoft Connect.

Cuando el controlador gráfico ofrece compatibilidad, DXVK puede utilizar la extensión VK_KHR_incremental_present de Vulkan para transmitir las denominadas áreas modificadas al sistema de presentación. Esto puede reducir la cantidad de trabajo que debe realizar el compositor, aunque el proyecto advierte de que la mejora no está garantizada en todas las configuraciones.

Una actualización importante para la experiencia con WINE y Proton

DXVK es uno de los componentes fundamentales del ecosistema de videojuegos de Linux. Su función consiste en traducir las llamadas de Direct3D 8, 9, 10 y 11 a Vulkan, permitiendo que juegos y aplicaciones diseñados originalmente para Windows puedan utilizar la API gráfica moderna de Linux.

El proyecto es utilizado directamente por WINE y forma parte de la pila tecnológica empleada por Proton. Esto significa que muchas de las mejoras desarrolladas en DXVK terminan beneficiando, directa o indirectamente, a los usuarios que ejecutan juegos de Windows en Linux y SteamOS.

La llegada de la rama 3.0 ya había supuesto una evolución importante del proyecto, por lo que DXVK 3.1 continúa ahora el trabajo de estabilización y mejora de esa nueva generación.

DXVK 3.1 introduce mejoras en la gestión de recursos gráficos

La actualización también introduce cambios internos destinados a mejorar la forma en la que DXVK gestiona determinados recursos gráficos. El proyecto continúa ajustando su implementación para adaptarse mejor a diferentes controladores y configuraciones de GPU.

Este tipo de modificaciones puede ser menos visible para el usuario que una nueva función concreta, pero resulta fundamental para mantener la compatibilidad con juegos desarrollados durante diferentes generaciones de Direct3D.

DXVK debe traducir comportamientos y características de las APIs de Microsoft a Vulkan, una tarea que no siempre tiene una equivalencia directa. Por ello, el desarrollo del proyecto requiere continuamente soluciones específicas para diferencias entre juegos, motores gráficos y controladores.

Battlefield 3 recibe una corrección importante en DXVK 3.1

Entre los juegos que reciben atención específica se encuentra Battlefield 3. DXVK 3.1 corrige un problema relacionado con el renderizado que podía afectar a la experiencia gráfica del título.

Este tipo de correcciones por juego sigue siendo una parte importante del desarrollo de DXVK. Aunque la capa de traducción busca proporcionar una implementación general de Direct3D sobre Vulkan, algunos títulos utilizan determinadas funciones de formas poco habituales o dependen de comportamientos concretos que requieren ajustes adicionales.

La nueva versión incorpora así mejoras destinadas a evitar regresiones y problemas gráficos detectados durante las pruebas realizadas con diferentes juegos y aplicaciones.

Preparativos para mejorar el soporte de las GPU Intel

DXVK 3.1 también incluye trabajo orientado al futuro soporte de las GPU Intel. Algunas de las modificaciones introducidas en esta versión preparan el terreno para mejorar la compatibilidad y el comportamiento de la capa de traducción con el hardware gráfico de la compañía.

El soporte de diferentes arquitecturas y fabricantes es especialmente importante para un proyecto como DXVK. Aunque gran parte de la atención dentro del gaming en Linux suele centrarse en las tarjetas AMD y NVIDIA, el desarrollo de las GPU Arc de Intel hace cada vez más relevante mantener una buena compatibilidad con su hardware.

Estos cambios internos pueden no traducirse inmediatamente en una gran mejora visible para todos los usuarios de Intel, pero forman parte del trabajo necesario para ampliar y consolidar el soporte de futuras configuraciones gráficas.

DXVK sigue puliendo la gran renovación de la versión 3.0

La rama 3.0 representó una actualización importante en la evolución del proyecto y DXVK 3.1 continúa corrigiendo problemas y afinando diferentes aspectos de esa nueva base.

El objetivo de estas versiones posteriores no es únicamente añadir nuevas funciones. También resulta necesario detectar regresiones, solucionar problemas específicos de compatibilidad y ajustar el comportamiento de la nueva arquitectura con una gran variedad de juegos y controladores.

La experiencia acumulada después del lanzamiento de DXVK 3.0 permite que la nueva versión se centre tanto en incorporar nuevas capacidades como en mejorar la estabilidad de los cambios introducidos anteriormente.

La compatibilidad con aplicaciones también recibe atención

DXVK no se utiliza exclusivamente para videojuegos. La corrección relacionada con VirtualDJ demuestra que la capa de traducción también puede resultar importante para aplicaciones de escritorio que dependen de versiones antiguas o modernas de Direct3D.

El nuevo soporte para parámetros de presentación de DXGI también beneficia a determinados lanzadores y programas auxiliares. Esto amplía el impacto de la actualización más allá de los juegos y demuestra que las mejoras en DXVK pueden afectar a diferentes tipos de software ejecutado mediante WINE.

Para los usuarios de Linux, esta evolución es especialmente útil porque permite seguir utilizando aplicaciones que no cuentan con una versión nativa, pero que pueden funcionar correctamente gracias a la combinación de WINE y una capa de traducción gráfica moderna.

DXVK 3.1 continúa la evolución de la capa de traducción

Con DXVK 3.1, el proyecto mantiene su ritmo de desarrollo después de la importante transición a la rama 3.0. El nuevo soporte para los parámetros de presentación de DXGI es la novedad más destacada, especialmente por su capacidad para solucionar problemas de interfaz en aplicaciones como VirtualDJ y por su utilidad en determinados lanzadores de juegos.

La actualización se completa con mejoras internas, correcciones para juegos como Battlefield 3 y trabajo preparatorio relacionado con las GPU de Intel. Todo ello refuerza el papel de DXVK como una de las tecnologías más importantes para ejecutar software gráfico de Windows sobre Linux.

La nueva versión demuestra, además, que la evolución del proyecto no se detiene después de una gran actualización. DXVK 3.1 continúa afinando la base introducida por la rama 3.0 mientras incorpora nuevas funciones y correcciones que pueden mejorar la experiencia de WINE y Proton en una amplia variedad de configuraciones.