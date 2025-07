DXVK 2.7 ya está disponible y supone un paso importante dentro del ecosistema Linux, especialmente para quienes recurren a esta capa de traducción para ejecutar juegos y aplicaciones de Windows basados en Direct3D 8, 9, 10 y 11 sobre la API Vulkan. La relevancia de DXVK se pone de manifiesto en soluciones como Steam Play (Proton), que dependen de este proyecto para traer experiencias de juego de Windows al entorno Linux de forma fluida.

En esta nueva versión, DXVK introduce una profunda revisión en su modelo de binding, reescribiendo y modernizando el código encargado de la gestión de descriptores. Este cambio es especialmente beneficioso en juegos donde la CPU puede ser un cuello de botella, como Final Fantasy XIV, God of War, Metaphor: ReFantazio o Watch Dogs 2, entre otros. Se espera una reducción significativa de la carga sobre el procesador, lo que se traduce en una mejor experiencia y mayor estabilidad en títulos muy exigentes.

DXVK 2.7 introduce mejoras técnicas y nuevas funcionalidades

Entre los puntos destacados del lanzamiento, DXVK 2.7 activa por defecto la desfragmentación de memoria en las GPU más recientes de Intel, especialmente en las Arc B-Series Battlemage y los integrados Lunar Lake, mejorando el aprovechamiento de recursos gráficos modernos. Además, se añade soporte para las planar video output views, permitiendo compatibilidad con juegos y aplicaciones que emplean este tipo de salida de vídeo, como JR EAST Train Simulator.

Otra mejora significativa es que, en el procesamiento de shaders D3D11, ahora todas las variables y la group-shared memory se inicializan a cero por defecto, ayudando a evitar bugs y comportamientos indeseados en diversos títulos.

El proyecto también ha implementado la interfaz ID3DDestructionNotifier y ha depurado problemas específicos con el uso de Vulkan, mejorando la compatibilidad con juegos desarrollados en Unity y corrigiendo errores en títulos como Astebreed, LEGO City Undercover, Star Trek: Starfleet Command III, Test Drive Unlimited 2 y Wargame: European Escalation. Para más detalles sobre las mejoras en el proyecto, consulta también DXVK 2.6 con mejoras en Vulkan.

Cambios en soporte y compatibilidad de hardware

Sin embargo, DXVK 2.7 deja de dar soporte a controladores antiguos de AMD en Windows, especialmente aquellos que no son compatibles con la extensión VK_KHR_maintenance5 de Vulkan. Esta decisión afecta directamente a usuarios con GPUs AMD de las familias Polaris y Vega, ya que el fabricante ya no libera nuevas versiones de drivers para estos modelos. Aunque la ejecución de juegos mediante Proton en Windows puede verse afectada o incluso ser inviable, en Linux seguirán funcionando gracias a los drivers Mesa actualizados.

Para mejorar la compatibilidad y estabilidad, DXVK ahora no mostrará como disponibles aquellos dispositivos Vulkan que no cumplan con las funciones mínimas requeridas, ayudando a evitar fallos o conflictos en sistemas con hardware o drivers obsoletos. Esto es especialmente útil en sistemas con hardware antiguo o con controladores que no soportan las extensiones necesarias.

Correcciones y optimizaciones para juegos concretos

Las correcciones específicas incluyen soluciones para títulos como GTR – FIA GT Racing Game, LEGO City Undercover, Star Trek: Starfleet Command III, Test Drive Unlimited 2 y Wargame: European Escalation, además de optimizaciones en operaciones como StretchRect en D3D9 en ciertos juegos desarrollados en el Source Engine. Estas mejoras continúan siendo parte del esfuerzo para ofrecer la mejor compatibilidad en juegos más complejos.

La nueva versión utiliza la extensión VK_EXT_descriptor_buffer en GPU modernas de AMD y NVIDIA, lo que también contribuye a reducir el consumo de CPU y mejorar el rendimiento global.

Disponibilidad y descarga de DXVK 2.7

DXVK 2.7 está disponible en GitHub y puede descargarse tanto en código fuente como incluido en futuras actualizaciones de distribuciones Linux que integren la última versión de Proton. Para quienes dependen de repositorios oficiales, habrá que esperar a que actualicen los paquetes, aunque los usuarios más avanzados pueden compilarlo por su cuenta para acceder inmediatamente a las funcionalidades más recientes.

Este lanzamiento representa un avance significativo en la compatibilidad y el rendimiento de juegos de Windows en Linux, al tiempo que limita el soporte para hardware y controladores considerados obsoletos en el entorno Windows, incorporando numerosas mejoras para la comunidad gamer y para quienes buscan el máximo rendimiento en sistemas modernos.