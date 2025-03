DXVK 2.6 ya está disponible, trayendo consigo importantes mejoras para mejorar la experiencia de juego en Linux a través de WINE y Proton. Esta nueva actualización incluye soporte para NVIDIA Reflex en juegos basados en Direct3D 11 que permiten esta funcionalidad, además de optimizaciones en la gestión de memoria, resolución de errores y diversas mejoras de compatibilidad con múltiples títulos.

Entre las novedades principales de esta versión, destaca la incorporación de NVIDIA Reflex para los juegos compatibles con Direct3D 11, como God of War, Overwatch 2 y Quake Champions. Sin embargo, los desarrolladores han señalado que en muchos juegos basados en Unreal Engine 4 este soporte no funcionará correctamente en modo Direct3D 11, debido a que las funciones relacionadas con la latencia no llegan a activarse, por lo que se recomienda ejecutarlos en Direct3D 12.

DXVK 2.6 optimiza swapchain de Vulkan

Otra de las mejoras relevantes es la optimización de la implementación de la swapchain de Vulkan, haciéndola más robusta y eficiente. Además, se ha añadido soporte para la interfaz ID3D11On12Device1 , permitiendo una mejor interoperabilidad con otros componentes del sistema gráfico. También se ha optimizado la eficiencia de las resoluciones de multisampling en tarjetas gráficas con arquitectura en mosaico.

Esta actualización no solo se centra en mejorar la infraestructura del controlador, sino que también introduce mejoras específicas para varios juegos. Entre los títulos beneficiados con optimizaciones se encuentran:

Assassin’s Creed 3.

Black Flag.

Watch Dogs.

Stalker: Clear Sky.

Baldur’s Gate 3.

Clanfolk.

Kingdom Come: Deliverance.

Need for Speed: Hot Pursuit 2,.

Silent Hill 2.

Tom Clancy’s Splinter Cell.

En estos juegos y muchos otros, DXVK 2.6 corrige problemas de rendimiento y estabilidad, ofreciendo una experiencia más fluida.

Además, los usuarios pueden estar interesados en las recientes mejoras en VKD3D Proton, que también incluye soporte para NVIDIA Reflex entre otros avances importantes.

También se han abordado fallos detectados en versiones anteriores, incluyendo una regresión introducida en DXVK 2.5 que generaba errores de asignación de memoria en ciertos sistemas de memoria unificada, como los controladores propietarios de Qualcomm. Asimismo, se ha corregido un fallo que provocaba cierres inesperados en diversas novelas visuales basadas en AdvHD y un error de creación de vistas en procesadores de vídeo Direct3D 11.

Otras novedades

Otro aspecto mejorado en esta versión es la gestión de condiciones de carrera, que anteriormente podían causar bloqueos en juegos que cargaban activos de forma multihilo. También se ha solucionado la incorrecta vinculación de texturas en algunas aplicaciones y un problema relacionado con la ejecución de juegos con sincronización vertical a media tasa, que en algunos casos se limitaban a un cuarto de la tasa de actualización prevista.

Aparte de las mejoras funcionales, DXVK 2.6 incorpora diversas correcciones de errores adicionales que refuerzan la estabilidad del software. Los usuarios interesados en conocer más detalles pueden consultar las notas de la versión en la página oficial del proyecto en GitHub, desde donde también es posible descargar el código fuente.

Para quienes tienen DXVK instalado desde los repositorios de su distribución, será necesario esperar a que la actualización se publique en los paquetes oficiales antes de poder aprovechar las mejoras en esta versión.

DXVK sigue consolidándose como una pieza fundamental para el gaming en Linux, facilitando la ejecución de juegos de Windows con un rendimiento cada vez más optimizado sobre Vulkan. Esto resulta especialmente relevante en el contexto de las nuevas capacidades que NVIDIA ha liberado en su código y cómo esto puede impactar en el rendimiento de juegos.