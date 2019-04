Dustwind: un videojuego de táctica en tiempo real

Dustwind es un videojuego de táctica en tiempo real que además ahora está en oferta (-25% del precio) durante un tiempo. No es específico para la plataforma Linux, pero puede funcionar en ella gracias a Proton de Steam Play de Valve. EL desarrollador de este juego es Dustwind Studios, que ha obtenido una buena puntuación con este lanzamiento. Parece que está gustando a los gamers y ahora también los linuxeros podrán jugar a él.

Un videojuego basado en el motor gráfico Unity 3D que tan buenos resultados está dando, y que recordemos que es multiplataforma. Fue puesto en Early Access desde noviembre de 2017 y más tarde se produjo el lanzamiento del juego completo en la tienda Steam en agosto de 2018. No obstante, Dustwind continúa en desarrollo aún y por el momento no existe un port para Linux. Pero como he comentado, sí que se puede jugar gracias al proyecto citado en el párrafo anterior.

Dustwind, para los que aún no lo conozcan, se basa en una historia post-apocalíptica en la Tierra. Ya cuenta con una campaña en modo single-player que han desarrollado y van a lanzar en este año. Así que estaremos pendiendes de nuevos detalles y actualizaciones que vayan surgiendo de este proyecto que se acerca al lanzamiento oficial final. Por el momento, puedes jugar a este título con lo que tienes hasta el momento y acceder a una selección de mapas construídos por la comunidad.

Podrás usar varias armas para conseguir derrotar a tus enemigos, desarmar trampas, reparar y conducir vehículos, colaborar con tus compañeros de equipo, etc., todo ese combate táctico en tiempo real, permitiendo también crear nuevas características, jugar como un perro, sí, como un can, pudiendo también realizar algunas de las acciones que puede realizar un personaje humano, solo que dispondrás de algunas otras armas diferentes…