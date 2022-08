Con un uso de la red cada vez más extendido y exhaustivo, es importante protegerse. En cuanto al correo, puede ser importante usar uno para registrarse en los diferentes servicios, sobre todo en aquellos en los que no confiemos al 100%. Merece la pena evitar sorpresas y que nuestro correo, el principal, se llene de correo basura. Pensando en eso existen servicios como Firefox Relay, y desde esta semana ya podemos usar DuckDuckGo Email Protection.

La compañía ya permite que cualquiera use DuckDuckGo Email Protection, y ha publicado una FAQ en la que explican todo lo que hay que saber. Por ejemplo, que en los correos también puede haber trackers que revelan cierta información sobre lo que hacemos con los mensajes. Una de las cosas que hace DuckDuckGo Email Protection es eliminar esos trackers, es decir, actuar de un filtro más allá de ocultar nuestra dirección de correo real.

Te sorprenderá saber que el 70% de los correos electrónicos contienen rastreadores que pueden detectar cuándo has abierto un mensaje, dónde estabas cuando lo abriste y qué dispositivo estabas utilizando. Por si esto no fuera suficientemente espeluznante, estos datos del correo electrónico pueden utilizarse para elaborar un perfil suyo, incluso para dirigirlo a anuncios, e influir en el contenido que ve en línea. ¿Alguna vez has abierto un correo electrónico y has visto un anuncio relacionado con él poco después? Sí, culpa de los rastreadores de correo electrónico. Estos datos sobre usted también suelen enviarse directamente a terceros, probablemente sin su consentimiento.