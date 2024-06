Hace algo más de un mes desde que un servidor descubrió que DuckDuckGo estaba ofreciendo la posibilidad de usar un chatbot con IA sin registro en su página web. Estaba en fase beta, y podíamos elegir los modelos GPT-3.5 Turbo o Claude 3. Ahora, la compañía ha publicado un artículo en su blog anunciando su disponibilidad, y aunque ha aumentado el número de modelos disponibles, la etiqueta de beta aún no se le ha caído.

El nombre es algo que también se ha mantenido: DuckDuckGo AI Chat. Como todo lo que hace este pato, la intención es que podamos chatear con modelos de inteligencia artificial con total privacidad, por lo que no requiere registros y no se guardan nada de información. En estos momentos podemos usar el GTP-3.5 Turbo de OpenAI (ChatGPT), Claude 3 Haiku de Anthropic, Llama 3 de Meta y Mixtral 8x7B de Mistral, y pronto aumentará la lista.

Qué ofrece DuckDuckGo AI Chat

Ahora que ya hay nota oficial, ya se puede confirmar que DuckDuckGo AI chat ofrece:

Los chats son privados, hechos anónimos por ellos y no se usan para entrenar ningún modelo de inteligencia artificial.

Se puede acceder al chat desde duck.ai, duckduckgo.com/chat y en los resultados de búsqueda desde la pestaña Chat. También haciendo uso de los bangs !ai y !chat de los que hablaremos más adelante.

Se esperan mejoras. En la hoja de ruta tienen más modelos y puntos de entrada del navegador.

Se plantean lanzar un modelo de pago para aumentar los límites de uso y poder usar modelos más avanzados.

Sobre los bangs, se pueden usar los mencionados !ai y !chat, lo que nos abrirá una ventana del chat con un texto si se lo hemos añadido detrás del bang. No se envía la consulta directamente; hay que pulsar Enter dos veces si queremos que nos responda si usamos este método.

DuckDuckGo AI Chat tiene ciertos límites, y es algo a tener en cuenta. Si nos pasamos un rato conversando con ellos, o solicitamos mucha ayuda para realizar una tarea, saltará el límite sin previo aviso y podría dejarnos colgados. Esto puede pasar con cualquier otra IA de este tipo, pero no vendría mal conocer este detalle antes de que tropecemos con él, y por eso lo explico. Una de las mejoras que se obtendrían con la versión se pago sería poder aumentar las interacciones.

Todo privado

La compañía creó este chat para proteger nuestra privacidad. Según una información de Pew Research Center, a los adultos estadounidenses les preocupa la privacidad al usar la IA. El 81% dice que las compañías usarán la información que recopilen con estos chats de maneras en las que no se sienten cómodos u otras que se desconocen. Además, hay personas que están usando este tipo de chats para hacer sus trabajos, por lo que no parece la mejor de las ideas que nadie pueda acceder a esta información. Ese es el motivo por el que existe DuckDuckGo AI Chat: para que podamos obtener este tipo de ayudas sin tener que, permitidme la expresión, vender el alma al diablo.

La manera de proteger nuestra privacidad es la misma que usan en el buscador: llaman al chat eliminando completamente la IP y usando la de DDG. De ese modo, lo que nosotros enviamos les llega desde otra parte. Además hay un botón para destruir los chats, y las conversaciones no se almacenan. Leyendo esto, y en teoría, la información sí llega a las compañías como OpenAI o Meta, por lo que yo no introduciría nada realmente sensible que no quiero compartir con nadie aunque no provenga de mí.

En lo personal, últimamente suelo usar DuckDuckGo AI Chat en vez de ChatGPT, en parte para no consumir los límites del GTP-4o de OpenAI. Los resultados son los mismos que los que ofrecía ChatGPT antes de actualizar su modelo, y si por el camino gano en privacidad, mejor que mejor. El pato, una vez más, protegiendo nuestra privacidad.