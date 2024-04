A principios de abril empezó a circular la noticia de que ChatGPT ya se podía usar sin registro. Mucho se adelantó esta información, ya que sí, es una posibilidad desde hace semanas, pero no, no para todos. Yo aún tengo que usar mi cuenta, aunque últimamente lo estoy haciendo un poco menos. Mi buscador por defecto es el del pato, y entre los motivos que me hacen decantarme por él están unos !bangs a los que ya me he acostumbrado. Además, desde hace un tiempo ofrece lo que han bautizado como DuckDuckGo AI Chat.

El primer movimiento en dirección a la IA de DuckDuckGo fue DuckAssist. Si escribíamos una pregunta en la caja de búsqueda, muchas veces nos daba una respuesta directa, pero decidieron abandonar el proyecto. Tiempo después, lo que no han presentado a bombo y platillo es el DuckDuckGo AI Chat que no muchos conocen, quizá por esa falta de noticias, y combina lo mejor de ChatGPT con la filosofía privada de DuckDuckGo.

DuckDuckGo AI Chat: ChatGPT o Claude con mayor privacidad

Antes de seguir, quisiera decir que esta propuesta no depende sólo del chatbot de OpenAI. En realidad nos deja elegir entre ChatGPT o Claude, 3.5 Turbo y 1.2 Instant respectivamente en el momento de escribir este artículo. Para acceder al servicio hay que ir a este enlace, elegir un modelo y empezar a chatear. Si se usa el buscador del pato por defecto, también podemos escribir «!chat consulta», sin las comillas y sustituyendo «consulta» por nuestra petición, para iniciar una conversación casi directa. Y digo «casi» porque, por lo menos en la actualidad, el chat no empieza al instante; hay que darle a enviar. No sé si esto lo arreglarán en el futuro.

Y lo que veremos es algo como lo que aparece en al captura de cabecera. Es muy parecido a lo que vemos en ChatGPT, pero claro, como DDG no se guarda nada no tenemos un historial en el panel lateral. En ese apartado, el chatbot de DuckDuckGo nos indica qué modelo estamos usando, que tenemos la protección de privacidad activada y una sección para enviar comentarios y leer más información. Lo único especial en el lado del chat es el botón con el icono del fuego, que si hacemos clic sobre él desaparecerá la conversación.

Sin registro y con respuestas más precisas, pero aún en beta

DuckDuckGo AI Chat no requiere registro, y todo lo que hace lo hace ofreciendo resultados como lo hace su buscador. La principal diferencia entre el ChatGPT gratuito y el que está usando DuckDuckGo es que OpenAI sólo nos da acceso a GPT 3.5, mientras que DuckDuckGo nos permite usar GPT 3.5 Turbo. Es una evolución, y aunque las respuestas puedan parecer similares, en realidad tienen sus diferencias.

GPT 3.5 y anteriores son modelos que tratan de asistirnos, pero a veces falla al intentar aportar demasiada información. Que nadie me malinterprete: dar información no está mal, pero a veces es redundante; recibir una respuesta de 3 párrafos cuando podría quedarse en uno, es excesivo. Ahí, entre otras cosas, es en donde DuckDuckGo AI Chat queda mejor, aunque está en fase beta (y podría correr la misma suerte que DuckAssist…).

Y todo lo que estamos diciendo sobre ChatGPT también vale para Claude.

Desde mi punto de vista, la relativamente nueva propuesta de la compañía del pato es la mejor alternativa a ChatGPT y Claude de largo. Nos ofrece prácticamente lo mismo, pero sin registro. Lo único malo es para aquellos usuarios que quieran guardar las conversaciones, ya que no es posible en el chat de DDG. Si se necesita tener un registro de los chats, lo mejor será crearse una cuenta y usar las opciones oficiales. Lo máximo que ofrece DuckDuckGo en este sentido es un botón para copiar una respuesta, algo que, por lo general, debería ser suficiente.

Si esta no os parece buena, también podéis leer nuestro artículo sobre las mejoras alternativas a ChatGPT, en donde os hablamos de opciones de todo tipo, incluida alguna que nos permite chatear con bots que imitan a personajes famosos.