DroidDeck es un proyecto que busca llevar la experiencia de Steam Deck a móviles y consolas portátiles con Android. Su propuesta consiste en ejecutar el cliente oficial de Steam para Linux directamente en dispositivos con procesadores ARM64 y utilizar Proton para jugar a títulos de Windows sin recurrir al juego en streaming.

El proyecto combina varias tecnologías del ecosistema Linux para ofrecer una interfaz adaptada a los controles de una consola portátil. Su objetivo es convertir determinados dispositivos Android en pequeñas plataformas de juego para PC, aunque la compatibilidad y el rendimiento dependen del hardware y de cada título.

Steam funciona directamente en Android gracias a DroidDeck

A diferencia de Steam Link o Moonlight, DroidDeck no transmite los juegos desde un ordenador remoto. Ejecuta el cliente nativo de Steam para Linux ARM64 dentro de un entorno Linux ligero, con la interfaz Big Picture y el compositor gráfico Gamescope.

Para ejecutar juegos de Windows, utiliza Proton en su versión ARM64 y FEX-Emu, una tecnología que traduce instrucciones x86 y x64 para procesadores ARM. La capa gráfica permite utilizar Vulkan para ejecutar los juegos compatibles directamente en el dispositivo.

De esta manera, es posible descargar juegos desde la propia biblioteca de Steam y ejecutarlos localmente, sin depender de un PC externo. Eso no significa que todos los títulos funcionen: la compatibilidad varía y los juegos más exigentes pueden superar las posibilidades del hardware móvil.

Requisitos y dispositivos compatibles con DroidDeck

DroidDeck está orientado principalmente a dispositivos con procesadores Qualcomm Snapdragon y GPU Adreno. El proyecto establece como requisito Android 9 o posterior y una gráfica Adreno 730 o superior, además de determinados modelos Adreno 8xx.

Entre los dispositivos verificados se encuentran la Ayn Odin 2, la Ayaneo Pocket S y varios teléfonos con Snapdragon 8 Gen 2 y 8 Gen 3. También existen modelos con compatibilidad parcial, por lo que conviene consultar la base de datos oficial antes de instalarlo.

Las GPU Mali, las gráficas de Google Tensor y las Exynos Xclipse no están soportadas actualmente. La limitación está relacionada con los controladores y las extensiones Vulkan necesarias para ejecutar correctamente el entorno gráfico y los juegos.

Controles físicos y funciones adicionales

El proyecto incluye un editor para configurar botones, gatillos, palancas, zonas muertas y controles giroscópicos. También ofrece paneles táctiles virtuales que facilitan la navegación por menús y aplicaciones que no están diseñadas para manejarse con un mando.

Otra característica es la posibilidad de iniciar un escritorio Linux basado en LXQt y labwc. Desde él se pueden utilizar aplicaciones de escritorio y determinados emuladores compilados para ARM64.

DroidDeck también dispone de un modo de pantalla secundaria que permite utilizar otro dispositivo como teclado, panel táctil o terminal auxiliar, mientras la pantalla principal permanece dedicada al juego.

Instalación sin root y código abierto

DroidDeck no necesita acceso root. Funciona mediante un entorno de usuario basado en proot y descarga los componentes de Linux durante la configuración inicial. La instalación requiere espacio adicional para el entorno y, si se activa el escritorio con aplicaciones, para sus componentes.

El proyecto se distribuye bajo la licencia GPL-3.0 y publica su código en GitHub. Según sus responsables, no incorpora telemetría ni seguimiento de usuarios. La autenticación se realiza directamente mediante el cliente oficial de Steam.

Una alternativa experimental para jugar en Android

DroidDeck ofrece una propuesta interesante para quienes disponen de una consola portátil Android o un móvil potente con Snapdragon. Su principal atractivo es poder ejecutar juegos de Steam localmente, sin depender de un ordenador ni de servicios de streaming.

Sin embargo, no sustituye directamente a una Steam Deck: las diferencias de arquitectura, los requisitos gráficos y la compatibilidad de Proton condicionan los resultados. Es una alternativa que merece la atención de los aficionados a experimentar con Linux y los videojuegos en dispositivos móviles.

La aplicación y su documentación están disponibles en la página oficial de DroidDeck.