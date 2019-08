Entre los gamers, o yo lo veo así porque no lo soy, hay dos “equipos”: el que prefiere jugar en ordenadores y el que prefiere jugar en consolas. Lo poco que juego yo prefiero hacerlo en consolas, pero sé que hay muchos que prefieren hacerlo en PCs. En los ordenadores, el sistema operativo que tiene más juegos disponibles es Windows, pero en los últimos años han llegado más y más juegos a Linux, en parte gracias a plataformas como Steam. Una mezcla de las dos experiencias es lo que pretende ser Drauger OS, una distribución relativamente nueva.

Tal y como explican en la página web del proyecto, Drauger OS es un sistema operativo de escritorio “gaming” que intenta ofrecer las experiencias de juegos combinadas de PC y consolas en una plataforma unificada al mismo tiempo que ofrece altas velocidades y baja latencia. El escritorio que usa es un Xfce configurado para que la interfaz se parezca a la de una consola, algo que consigue al mostrar una barra horizontal en el medio de la pantalla.

Funciones que ofrece Drauger OS

Kernel de baja latencia.

Entorno gráfico Xfce.

Soporte para el controlador de la Xbox.

Wine, PlayOnLinux, Steam y Lutris instalados por defecto (hay que ejecutar Steam una vez para que termine de instalarse).

DXVK.

Basado en Xubuntu LTS (la última versión, Drauger 7.4.1 está basada en Xubuntu 18.04).

En estos momentos solo está disponible en inglés, chino e hindi, aunque se pueden descargar más idiomas.

Su desarrollador, Thomas Castleman, dice que creó Drauger OS para llenar el vacío que había en muchas opciones importantes en las distribuciones de videojuegos que habían sido abandonadas. Uno de los objetivos de Castleman fue reclutar a otros que estuvieran dispuestos a ayudar en su desarrollo. Otros objetivos incluyen hacer que la distribución sea intuitiva con una funcionalidad confiable. Hacer crecer una comunidad vibrante ayudará a que Drauger OS prospere. Así será más fácil para los usuarios obtener soporte.

Qué es y qué no es

Drauger OS es un sistema operativo basado en Linux. Lo que lo diferencia de la mayoría es lo que tiene instalado por defecto, que facilita mucho encontrar, instalar y disfrutar los videojuegos con un gran rendimiento. Dicho de otro modo y rendimiento e interfaz aparte, lo que nos ofrece esta distribución es lo mismo que obtendríamos si instalamos todo lo necesario en cualquier otra distribución Linux.

Lo que no es es una distribución para uso diario. Esta es una de las razones por las que su equipo de desarrolladores no ha incluido aplicaciones básicas que no son necesarias para jugar, como software de edición de vídeo y audio o una suite de ofimática. Sí incluye aplicaciones como:

Configuración.

Gestor de archivos.

Clementine.

Gestor de archivadores Engranpa.

Terminal.

Calculadora.

Firefox.

Editor de textos.

Reproductor de vídeo.

Centro de software, desde donde podremos instalar otros paquetes como VLC o GIMP.

El futuro de Drauger OS

Lo que esperan conseguir/hacer en un futuro es:

Seguir adelante. Sus desarrolladores están constantemente buscando gente que quiera colaborar con el desarrollo. De esta manera, si alguien decide abandonar el proyecto, otro puede ocupar su lugar.

Que sea fácil de usar. Uno de los objetivos de Drauger OS es que sea fácil de usar, intuitivo, pero también que tanto software como hardware “funcionen”.

Que la comunidad crezca.

Que sea fácil contactar para recibir soporte o para contribuir en su desarrollo. Para ello, en la actualidad tienen abierto un grupo de Telegram, un Servidor de Discord, se les puede enviar emails o incluso contactarles por Twitter y Mastodon.

Con todo lo explicado aquí, el “target” de Drauger OS son usuarios que quieran jugar en Linux, con sus puntos fuertes y flacos, y busquen la mejor experiencia de usuario posible, tanto en rendimiento como en interfaz de usuario. En mi opinión, la mejor manera de usar esta distribución es en dualboot, lo que nos permitiría usar un ordenador con todas sus funciones cuando lo necesitemos o movernos por una distribución con mejor rendimiento para los videojuegos cuando queramos divertirnos un rato.

Más información y descarga aquí.