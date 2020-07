Aunque en la mayoría de distribuciones Linux se incluye Firefox como navegador por defecto, Chrome es la opción elegida por la gran mayoría de usuarios. Si hablamos de motores, el de Chromium aún lo usa más gente, porque es el que mueve a otros navegadores como Opera y Vivaldi. Pero, como siempre se ha dicho, donde comen dos, comen tres, y actualmente se está desarrollando otro navegador que se llama Dot Browser.

¿Qué hace que Dot Browser sea especial? Bueno, en cuanto a su motor, nada. Está basado en Chromium, el mismo que usan prácticamente todos los navegadores más populares más allá de Firefox y Safari, pero Dot Browser ha realizado algunos cambios. Tal y como leemos en la página de presentación y detallaremos mejor más adelante, entre estos cambios tenemos que usa una versión de Chromium que ha eliminado las funciones de seguimiento de Google. Y es que una de las razones de ser de Dot Browser es la privacidad.

Dot Browser evita que Google nos siga

Funciones especiales de Dot Browser:

Bloqueador de anuncios integrado y activado por defecto.

integrado y activado por defecto. Interfaz de usuario limpia y familiar . Sobre todo para los usuarios de Chrome/Chromium en Windows, todo nos resulta familiar.

. Sobre todo para los usuarios de Chrome/Chromium en Windows, todo nos resulta familiar. Sin el seguimiento de Google ni su bloatware . Usan Electron, lo que es una versión de Chromium despojada de todo el seguimiento sin sentido.

. Usan Electron, lo que es una versión de Chromium despojada de todo el seguimiento sin sentido. Podremos usar nuestra cuenta de Google si así lo deseamos, a diferencia de otros navegadores basados en Electron.

si así lo deseamos, a diferencia de otros navegadores basados en Electron. Sincroniza toda tu información importante con tu Dot ID . Como con la cuenta de Firefox o la de Google, podemos crearnos una cuenta Dot para sincronizar el historial, favoritos y las contraseñas. También podemos cifrar nuestros datos con la contraseña maestra.

. Como con la cuenta de Firefox o la de Google, podemos crearnos una cuenta Dot para sincronizar el historial, favoritos y las contraseñas. También podemos cifrar nuestros datos con la contraseña maestra. Modifica cada aspecto del navegador . Desde la página «config» se puede modificar y realizar ajustes finos a cualquier parte del navegador.

. Desde la página «config» se puede modificar y realizar ajustes finos a cualquier parte del navegador. Página de nueva pestaña moderna . Tal y como aparece en la captura de cabecera, esto es algo que llama la atención nada más iniciarlo. Y todo es personalizable.

. Tal y como aparece en la captura de cabecera, esto es algo que llama la atención nada más iniciarlo. Y todo es personalizable. Todo el código es de código abierto. A sus desarrolladores les encanta la transparencia, por lo que todo es de código abierto y está disponible en su página de GitHub, a la que se puede acceder desde aquí.

Aún en fase alfa

Una vez explicado todo lo que ofrece Dot Browser, tenemos que decir algo: por lo menos en Linux, y el autor de este artículo lo ha probado en dos máquinas virtuales (KDE neon y Ubuntu) y en nativo (Kubuntu), no funciona demasiado bien. De hecho, a mí no me permite entrar/hacer clic en las opciones, en el escudo del bloqueador ni en el icono del usuario, por lo que no he podido hacer demasiadas pruebas. Pero hay que tener en cuenta una cosa: no hay ninguna versión estable disponible. Cuando hacemos clic en «Download», nos lleva a una página en la que nos avisa de esto, desde donde podemos acceder a su sección de descargas.

Por lo tanto, estamos ante un navegador que podría ser una buena opción en el futuro: será compatible con las extensiones de Chrome/Chromium, pero navegaremos sin que nos sigan. Como dato, a algún desarrollador le ha parecido que tiene tan buena pinta que lo incluirán en su sistema operativo cuando ambos lancen una versión estable. Estoy hablando de Kai, quien estuvo durante semanas al frente del proyecto Ubuntu Lumina Remix y quien durante este fin de semana ha anunciado que se alejarán de Canonical para tener más libertad, lo que se traducirá en el lanzamiento de lo que han bautizado como ArisBlu y ArisRed.

Cómo probar Dot Browser

Si queréis probar Dot Browser, podéis hacerlo descargando su paquete DEB desde la página de descargas e instalarlo con cualquier instalador compatible, como GNOME Software o Discover. En las próximas semanas estará disponible también en otros tipos de paquetes y, probablemente, podremos añadir un repositorio para instalarlo y actualizarlo desde nuestro centro de software.