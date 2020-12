Durante muchos años, el emulador multiplataforma que nos permite disfrutar de software de MS-DOS en sistemas operativos modernos estuvo parado. De hecho, su última versión oficial se lanzó en 2010, pero recientemente la comunidad recogió el guante para lanzar un fork y continuar con su desarrollo. El nombre ha cambiado poco, sólo le han añadido una -X al final, y hace unas horas han lanzado DOSBox-X 0.83.8, una actualización que llega cargada de novedades.

De todo lo nuevo que llega junto a DOS-Box-X 0.83.8, hay una novedad que me llama la atención por encima del resto: han añadido soporte para el M1 de Apple. ¿Y por qué me llama tanto la atención si lo que más uso es Linux? Porque me quedo con una sensación: el movimiento de Apple de lanzar ordenadores con arquitectura ARM ha hecho que los desarrolladores no se queden estancados en x86_x64, lo que probablemente termine traduciéndose en una extensión del soporte para otros dispositivos ARM. Por soñar que no quede.

Novedades más destacadas de DOSBox-X 0.83.8

Salida de fuente TrueType (TTF) escalable para aplicaciones DOS.

Estilos de texto en pantalla para aplicaciones DOS.

Soporte para los nuevos Mac con M1 y macOS Big Sur.

Ahora se puede pegar texto del portapapeles en compilaciones macOS SDL1.

Menú del sistema en las compilaciones de Windows SDL2.

Selección de claves de host comunes en el menú.

Ahora cambia sombreadores OpenGL (GLSL) en tiempo de ejecución.

Muestra el estado del disco IDE o del CD.

Soporte para montar imágenes de CD MAME CHD.

Soporte para guardar los archivos para la función de estado del guardado.

Comando MODE mejorado para cambiar las dimensiones de la pantalla.

Comando LOADFIX mejorado para autoasignar memoria.

Corrección automática mejorada para el error «Archivo empaquetado dañado».

Interfaz mejorada del editor de mapas.

Carga de archivos de mapeador DOSBox-X desde el menú.

Muestra la ayuda de comandos de DOS desde el menú.

Búsqueda de archivo de configuración y archivo de mapeador en la ruta ejecutable de DosBox-X.

Más opciones de ahorro para la herramienta de configuración incorporada.

Nuevas opciones de configuración para guardar las opciones de estado.

Corrección de errores y otras mejoras.

Lista completa de cambios, aquí.

DosBox-X 0.83.8 ya está disponible desde la página web del autor, a la que se puede acceder desde este enlace. Para los usuarios de Linux, el sistema de instalación más rápido es hacerlo desde su paquete Flatpak. Las otras opciones son usar los binarios, esperar a que nuestra distribución actualice los paquetes de sus repositorios oficiales o, bueno, también instalar su paquete Snap para los que prefieran esta opción.