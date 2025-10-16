Valve ha publicado una nota sobre la actualización 2.2 de Doom: The Dark Ages. El último juego de la saga de Doom que empezó en 2016 llegó hace pocas semanas a modo de precuela, y es gráficamente más exigente que los dos anteriores. Tanto Doom 2016 como Eternal funcionan bien en la Steam Deck, aunque el segundo no está verificado por tener los textos muy pequeños y mostrar a veces el puntero en la pantalla. Este parche es especialmente interesante en ordenadores de mano como el de Valve.

Lo primero es que la compañía ha marcado el juego como verificado para la Steam Deck. Hay cierta polémica y debate sobre cómo se reparten estas verificaciones, ya que hay juegos verificados que funcionan de pena y otros que no lo están que funcionan mejor. El caso es que si tiene la marca, como mínimo, se puede jugar, aunque sea por los pelos. Ese parece que será el caso de Doom: The Dark Ages en la Steam Deck.

Doom: The Dark Ages verificado, pero a 30fps

Tal y como leemos en la nota, el juego detectará automáticamente los mejores ajustes para ordenadores de mano. Esos ajustes se aplican al lanzar el título, pero se pueden modificar más tarde.

Según la información oficial, la Steam Deck podrá ejecutar el juego a ~30fps en su resolución 720p (aunque la nativa es 800p). Si leemos en ProtonDB, ya había usuarios que decían que el juego debería estar verificado, y que se mantiene en esos 30 o incluso llega a 40fps. En la misma media podrán jugar los dispositivos con procesadores Z1, Z1E (a 1080p) y Z2A, mientras que la XBOX Rog Ally X con el Z2E podrá ejecutarlo a 1080p a alrededor de 60fps.

Todo lo anterior es válido para los aparatos sin límites y conectados a una toma de red eléctrica. Dicho de otro modo, a tope de potencia. También cabe destacar que los resultados están basados en lo que se obtuvo con los controladores antes del lanzamiento del juego, por lo que el rendimiento aún debería ser mejor.

¿Son suficientes esos 30fps?

Para muchos, puede que no. Hay jugones que no quieren nada por debajo de 60fps. Pero yo he jugado a Horizon Zero Dawn mucho tiempo a 30fps y se puede jugar. El problema, para mí, no es esa media; es si hay bajones importantes. Creo recordar que en Doom 2016, que está verificado, pasé por un punto en el que bajó a un nivel injugable, no recuerdo si por debajo de los 10fps. Tampoco recuerdo si fue un fallo puntual o si subí la VRAM a 2GB para pasar ese tramo, pero el caso es que 30fps de media está bien para la mayoría de usuarios. Si no tiene bajones importantes, claro.

Doom: The Dark Ages se puede obtener en Steam por 79.99€.