Durante mucho tiempo, yo no se ni cuanto, KDE ha sido criticado por su filosofía de no permitirnos lanzar Dolphin como root. Si usamos Nautilus, Archivos de GNOME, podemos abrir un terminal, escribir sudo nautilus y empezar a realizar todos los cambios que queramos con privilegios. sudo dolphin no funciona, y lo único que hace es mostrar un mensaje de que no se puede hacer así por nuestra seguridad, pero eso ha cambiado un poco en Dolphin 23.04.

Dolphin 23.04 es parte de las KDE Gear 23.04, el set de aplicaciones de KDE de abril de 2023, y esta es una de sus novedades más destacadas. Aunque a muchos nos gustaría poder usar el comando desde el terminal para conseguir permisos de administrador, al final el resultado es el mismo, e incluso se puede hacer algo para que aún sea más productivo: añadir el atajo en el panel lateral. Lo que vamos a hacer aquí es explicar cómo conseguir todo esto en KDE si nuestra distribución no nos lo permite por defecto.

Activa el modo admin de Dolphin 23.04

Esta posibilidad ya estaba disponible en KDE neon desde hacía tiempo, pero no tan sencilla y directa como desde este abril. Ahora mismo, en KDE neon ya está todo preparado para lanzar Dolphin 23.04 (y posteriores) como root, pero no es así en otras distribuciones. La diferencia es que neon tiene por defecto instalado el paquete kio-admin, mientras que otras distribuciones no. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es instalar ese paquete. Para dejar las cosas más claras, me dispongo a dar los pasos a seguir para hacer el mejor uso de esta función.

Si no lo tenemos instalado, instalamos el paquete kio-admin, siempre y cuando ya tengamos instalado Dolphin 23.04. A continuación, en la barra de ruta de Dolphin, la seleccionamos, vaciamos y escribimos, sin las comillas, «admin://». Nos pedirá la contraseña, y puede que varias veces, pero al presionar Intro podemos comprobar que tenemos privilegios yendo a la carpeta «bin» y viendo que podemos eliminar lo que queramos.

Creando un atajo

Como paso adicional, o mejor dicho, una manera diferente de hacerlo es hacer clic secundario en el panel lateral y elegir la opción «Añadir entrada…». Veremos algo como lo siguiente:

Tenemos tres apartados:

Etiqueta : es lo que veremos en el panel lateral. Dolphin root me parece un buen nombre.

: es lo que veremos en el panel lateral. Dolphin root me parece un buen nombre. Ubicación : le indicamos la ubicación en la que empezará. Si ponemos, sin las comillas, «admin:///», ya estaremos iniciando como root al entrar.

: le indicamos la ubicación en la que empezará. Si ponemos, sin las comillas, «admin:///», ya estaremos iniciando como root al entrar. Seleccione un icono: se nos abrirá un panel en el que podremos elegir el icono que veremos. Un candado parece lo más indicado.

Ahora, a la izquierda veremos un «lugar» más con el nombre que le hemos dado en «Etiqueta». Cuando hagamos clic en él, nos pedirá la contraseña y entraremos en Dolphin como root. Como dato, para mantener los privilegios debemos navegar todo el tiempo por las carpetas de la derecha; si hacemos clic en un lugar del panel izquierdo, saldremos del modo administrador.

No es como les gustaría a algunos, pero ya es posible de manera oficial, sin trucos y en cualquier sistema si tiene Dolphin 23.04 y puede instalar kio-admin (suele estar en los repositorios oficiales).