Docker Hub anuncia la elimincion del servicio gratuito Docker Free Team

Docker enfureció a los usuarios del plan Free Team después de anunciar hace poco que abandonaría el plan gratuito. A las organizaciones y desarrolladores que utilizan Free Team se les notificó por correo electrónico que tenían un mes para actualizarse a un plan pago o correr el riesgo de que se suspendiera su cuenta y se eliminaran sus imágenes.

Para quienes desconocen de Docker, deben saber que esta es una plataforma de código abierto para desarrollar, enviar y ejecutar aplicaciones. Permite a los desarrolladores y organizaciones separar sus aplicaciones de su infraestructura para que puedan entregar software rápidamente y administrar su infraestructura de la misma manera que administran sus aplicaciones. Y Docker Hub es la biblioteca y comunidad de imágenes de contenedores más grande del mundo. Una imagen de Docker es una forma conveniente de empaquetar aplicaciones y entornos de servidor preconfigurados, que puede usar para su uso privado o compartir con otros usuarios de Docker.

Docker abandona Free Team

Se ha notificado a algunos desarrolladores de código abierto que alojan imágenes de contenedores en el directorio de Docker Hub que el servicio de suscripción «Docker Free Team», que anteriormente se proporcionaba de forma gratuita a las organizaciones que mantienen proyectos de código abierto, está a punto de finalizar. Se mantiene la posibilidad de colocación personal gratuita de imágenes por parte de desarrolladores individuales. Las imágenes con apoyo oficial de los proyectos de código abierto también seguirán alojándose de forma gratuita.

Docker estima que el cambio afectará a alrededor del 2% de los usuarios a los que se les recomienda actualizar a un plan pago ($420 por año) antes del 14 de abril o completar una solicitud para participar en la iniciativa del Programa de código abierto patrocinado por Docker, que permite obtenga acceso gratuito a Docker Hub para proyectos de código abierto actualizados activamente que cumplan con los criterios de Open Source Initiative, desarrollados en repositorios públicos y no reciban beneficios comerciales de sus desarrollos (proyectos que existen en donaciones (pero sin patrocinadores), así como se permiten proyectos de fundaciones sin fines de lucro como Cloud Native Computing Foundation y Apache Foundation)

Existe preocupación en la comunidad de que la eliminación pueda interrumpir el funcionamiento de varias infraestructuras vinculadas a las imágenes de contenedores descargadas de Docker Hub, ya que no se sabe qué imágenes del proyecto se eliminarán (solo se muestra una advertencia sobre la próxima finalización del trabajo en la cuenta personal del propietario de la imagen) y no hay garantía de que la imagen en uso no desaparezca. Debido a esto, se alienta a los proyectos de código abierto que usan Docker Hub a dejar en claro a los usuarios si sus imágenes se mantendrán en Docker Hub o se moverán a otro servicio como GitHub Container Registry.

La ira es más intensa en la comunidad de software de código abierto, ya que corre el riesgo de romper las automatizaciones de compilación para muchos proyectos de código abierto. Los críticos dicen que esto podría afectar las imágenes utilizadas en los scripts de compilación de integración continua.

Docker tiene un nivel gratuito y también ofrece planes de suscripción pagados. Y con su servicio Free Team, la compañía les dio a los usuarios de Docker Hub la capacidad de crear equipos y dar acceso a los miembros a repositorios de imágenes compartidas. Este servicio sería utilizado principalmente por mantenedores de proyectos de código abierto.

Pero con esta decisión los usuarios de Docker con una cuenta Free Team comenzaron a informar que recibieron un correo electrónico de Docker informándoles que pronto ya no podrán usar el servicio y deberán actualizar a una suscripción paga en 30 días bajo pena de perder el acceso a sus datos.

Después del 14 de abril, se limitará el acceso a los repositorios de imágenes públicos y privados y se congelarán las cuentas de las organizaciones (las cuentas personales de los desarrolladores individuales seguirán siendo válidas). En el futuro, durante otros 30 días, los propietarios tendrán la oportunidad de reanudar el acceso después de cambiar a un plan pago, pero luego se eliminarán las imágenes y las cuentas de las organizaciones, y los nombres se reservarán para evitar que los atacantes se vuelvan a registrar.