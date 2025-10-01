La última oleada de compatibilidades de NVIDIA aterriza con fuerza: DLSS 4 amplía su alcance y se activa en Battlefield 6, Alien: Rogue Incursion y otros títulos con tecnologías RTX. Esta actualización coloca en primer plano funciones como Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA y NVIDIA Reflex, destinadas a mejorar tanto la fluidez como la respuesta del sistema.

En paralelo, NVIDIA publica nuevos Game Ready Drivers preparados para los lanzamientos y parches de esta semana. En el caso de Battlefield 6, que llega tras una beta multitudinaria con 92 millones de horas y más de 420 millones de partidas, el soporte se completa el día del estreno con optimizaciones de rendimiento desde la NVIDIA App o GeForce.com.

DLSS 4 aterriza en los juegos clave

En Battlefield 6 el despliegue tecnológico es integral: además de DLSS 4 con Multi Frame Generation, el juego incorpora DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA y Reflex desde el primer día. El lanzamiento está fijado para el 10 de octubre y, más allá del apartado gráfico, la propuesta de guerra total ofrece combates de infantería, duelos aéreos y escenarios destructibles donde la baja latencia y la estabilidad de FPS resultan especialmente valiosas.

Alien: Rogue Incursion – Part One: Evolved Edition apuesta por la tensión y la acción en primera persona. En la piel de Zula Hendricks, una Marine Colonial, el jugador investiga una instalación secreta repleta de xenomorfos. Aquí, activar DLSS 4 con Multi Frame Generation, junto a Frame Generation, Super Resolution y NVIDIA Reflex, permite sostener una tasa de imágenes elevada y un control más preciso incluso en las escenas más exigentes.

El cooperativo FBC: Firebreak – Breakpoint Update profundiza en su renovación gratuita con cambios en progresión, misiones, equipo y combate. A nivel técnico, suma path tracing y características de IA como DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution y Reflex. El Game Ready Driver de esta semana incluye compatibilidad completa con esta actualización para asegurar una integración redonda.

Por su parte, X4: Foundations continúa su evolución con la actualización Diplomacy v8.0, que introduce sistemas de diplomacia entre facciones y elementos de espionaje. En lo técnico, amplía el soporte existente (DLSS Super Resolution y DLAA) con DLSS 4 y Multi Frame Generation, y actualiza Super Resolution al modelo de IA basado en transformadores más reciente, mejorando la nitidez y la reconstrucción de detalles finos.

Qué mejora DLSS 4 y tecnologías asociadas

El paquete de funciones liderado por DLSS 4 se centra en aumentar FPS sin penalizar la calidad visual, apoyándose en modelos de IA entrenados para reconstruir información de imagen con menos coste computacional. La Multi Frame Generation y la Frame Generation suavizan la cadencia en escenas complejas, mientras que DLAA afina los contornos y Reflex recorta la latencia de entrada, algo clave en juegos competitivos y de acción intensa.

DLSS 4 + Multi Frame Generation : incrementos notables de FPS manteniendo la estabilidad temporal de la imagen.

: incrementos notables de FPS manteniendo la estabilidad temporal de la imagen. DLSS Frame Generation : genera cuadros adicionales para una sensación de mayor fluidez.

: genera cuadros adicionales para una sensación de mayor fluidez. DLSS Super Resolution : reescalado con IA que recupera detalle perdido.

: reescalado con IA que recupera detalle perdido. DLAA y NVIDIA Reflex: antialiasing de alta calidad y menor latencia en la interacción.

Drivers Game Ready y disponibilidad

Con el objetivo de simplificar la puesta a punto, NVIDIA publica nuevos controladores Game Ready optimizados para Battlefield 6 y la Breakpoint Update de FBC: Firebreak. Se pueden descargar desde la NVIDIA App o GeForce.com, y aportan perfiles y ajustes que aseguran una experiencia fluida desde el primer arranque.

Más allá de aumentar marcos por segundo, estos drivers ajustan la compatibilidad con path tracing, activan versiones recientes de los módulos de DLSS y garantizan que las tecnologías como Ray Reconstruction se integren correctamente en cada título compatible.

Project G-Assist: ajustes inteligentes en portátiles

El asistente experimental Project G-Assist también evoluciona. Con su nueva versión, los usuarios de portátiles RTX reciben comandos específicos para optimizar juegos y aplicaciones en movilidad, gestionar BatteryBoost para alargar la autonomía y activar WhisperMode, que puede reducir el ruido de los ventiladores hasta en un 50% sin perder una cadencia de imagen estable.

Gracias a un modelo de IA más eficiente y al soporte de GPU GeForce RTX, G-Assist ayuda a ajustar parámetros con órdenes de voz o texto, automatizando tareas que antes requerían varios menús y pruebas manuales.

El impulso coordinado entre juegos compatibles, controladores optimizados y utilidades basadas en IA perfila un escenario en el que DLSS 4 deja de ser un extra para convertirse en pieza clave en PC: desde Battlefield 6 y Alien: Rogue Incursion hasta FBC: Firebreak y X4: Foundations, la combinación de renderizado con IA, reducción de latencia y técnicas de reconstrucción consolida una experiencia más fluida, nítida y consistente.