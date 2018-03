El DLC de Dungeons 3 Evil Of The Caribbean nos trae la guerra a las playas de arena

Si te gusta Dungeons, ahora con el DLC Dungeons 3 Evil of the Caribbean que está disponible en Steam y GOG disfrutarás el doble. Ya lo puedes adquirir allí también para Linux, con algunas novedades como la de traer toda la acción y batallas a las playas de arena de Turtoga. Un paisaje idílico que dejará de serlo con toda la acción que encontrarás en Dungeons 3 y las novedades del nuevo lanzamiento frente al anterior DLC.

No se trata de un DLC enorme, al igual que el anterior DLC, pero tampoco es un lanzamiento que suponga un precio caro. Por un modesto precio podremos disfrutar de suficientes novedades como para extender la jugabilidad de Dungeons 3 más allá de lo que ya teníamos. Por cierto, para los que no lo sepáis, un DLC (Downloadable Content) es básicamente lo que su nombre indica, un contenido descargable con el que conseguimos ampliar nuestros juegos con novedades y contenido extra. En el caso del DLC Dungeons 3 Evil of the Caribbean, podemos encontrar una campaña nueva con tres nuevos mapas que han sido agregados por los desarrolladores para ofrecer una buena extensión del mundo virtual de Dungeons 3. Eso significa menos monotonía y más partidas novedosas si ya te habías pasado las anteriores. Además de ese contenido, también hay tres nuevos hubs y un nuevo mosaico de pared para las mazmorras, así como nuevo atuendo pirata para Thalya.

Como he dicho anteriormente, puedes comprarlo tanto en la tienda de Valve Steam, como en la competencia GOG. En ambos lados podrás comprarlo por unos 4.99€, como dije, no es un precio demasiado elevado. Por menos de 5 euros tenemos todo ese contenido añadido, así que merece la pena. Si no estás seguro de si Dungeons 3 es tu juego, puedes consultar vídeos de muestra que hay en la red para ver a qué te enfrentarás si lo adquires. Pero ya te adelanto que se trata de un buen título…