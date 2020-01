Distrowatch: todo lo que necesitas saber sobre esta plataforma

Si llevas tiempo en el mundo del software libre, especialmente en el de las distribuciones GNU/Linux (aunque va más allá de eso), seguramente no sea la primera vez que escuchas hablar de Distrowatch. En cambio, si acabas de llegar o estás planeando instalar alguna distro, seguro que es un nombre muy a tener en cuenta, ya que te puede ayudar bastante en las elecciones y a conocer mejor este mundo.

Distrowatch es una página web, como tantas otras. Pero desde su inicio ha estado enfocada a una función muy concreta. Por eso se ha hecho tan famosa. Si quieres conocer todos los detalles de este proyecto y no lo conoces, te invito a seguir leyendo para descubrir todos sus secretos… e incluso si ya lo conocías, puede que te sorprenda conocer algunos detalles que tal vez no sabías.

¿Qué es Distrowatch?

Distrowatch es un sitio web dedicado a varias cosas fundamentales:

Noticias sobre software de código abierto y libre. Lo puedes usar como una fuente para estar al día también.

sobre software de código abierto y libre. Lo puedes usar como una fuente para estar al día también. Enlaces con análisis, capturas de pantalla e información de actualizaciones, lanzamientos o desarrollos nuevos.

con análisis, capturas de pantalla e información de actualizaciones, lanzamientos o desarrollos nuevos. Pero si hay una característica por la que realmente se conoce esta web es por la información de los sistemas operativos o distros que contiene. Ofrece rankings de popularidad de las distros más usadas, con un conjunto de estadísticas sobre estos SSOO para que puedas consultarlo.

Y sí, he escrito sistemas operativos puesto que no solo se centra en las distribuciones GNU/Linux, también encontrarás información sobre otros sistemas operativos como los BSD, Solaris y derivados, e incluso de otros sistemas libres o de código abierto no tan conocidos.

El objetivo de este gran proyecto es facilitar la adopción de este software y sistemas, primero dándolo a conocer. Y en segundo lugar, que los usuarios interesados puedan hacer comparaciones de las distribuciones y sistemas operativos, pudiendo analizar las características que las diferencian de otras y así poder elegir la mejor en cada caso.

Además, la popularidad de Distrowatch ha hecho que colaboren en él numerosas personas, manteniendo el sitio en varios idiomas entre los que se encuentran el inglés, francés, español, alemán, danés, noruego, polaco, chino tradicional, japonés, etc.

Un poco de historia

Distrowatch surgió el 31 de mayo de 2001, un año donde la adopción de GNU/Linux y otros sistemas no es como en la actualidad, pero que ya veía cómo cada vez más usuarios optaban por usarlo. Ten en cuenta que no hacía demasiado tiempo de la creación de Linux (1991), aunque de otros sistemas que encontrarás sí que hacía algo más de tiempo desde su puesta en marcha.

Pretendía ser un solo sitio donde encontrar información muy amplia, y lo ha conseguido. Desde aquella época ha sido mantenido por Ladislay Bodnar. Pero desde entonces ha cambiado mucho. En sus inicios solo contaba con una tabla simple en la que se mostraban las cinco distros Linux más grandes de la época, comparando precio, versiones, fecha de realización, etc. Y poco a poco fue agregando más contenido y funciones.

Con el tiempo también ha ido aumentando más allá de las distros GNU/Linux, con sistemas *BSD y Solaris, así como otros derivados de estos. Eso los ha transformado en la base de datos más importante a la que puede acceder la comunidad para saber sobre proyectos de software libre y código abierto.

El propio Ladislay Bodnar ha comentado que la función de las estadísticas de la página web supuso un antes y un después para el proyecto. Bodnar quería crear una buena base honesta sobre las distros existentes para que los usuarios pudieran consultarla y ayudarles a elegir. Además de incluir enlaces para ir a cada página oficial de cada distro para descargarla.

Tan popular se hicieron sus estadísticas, que muchas otras webs y analistas las usan como guía de referencia sobre la popularidad de las distribuciones. Se basa en la cantidad de visitas que tienen cada una de las entradas en Internet. De esa forma se sabe cuál está siendo tendencia en cada año.

¿Cómo consultarlo?

Ésta que ves sobre estas líneas es la interfaz web de Distrowatch. Como ves es una web de aspecto bastante primitivo pero sencilla de usar. Como puedes ver, tienes todo lo necesario al alcance de tu mano, por ejemplo:

Página principal : tiene varias zonas distinguidas. En la zona central tienes las últimas noticias sobre software libre y código abierto. Puedes filtrar según la fecha o distro, si quieres buscar algo más concreto. A la izquierda puedes encontrar una columna con la lista de las últimas distribuciones que han sido actualizadas y también los últimos paquetes. En la derecha puedes ver la zona de estadísticas sobre distros. Están ordenadas por cantidad de clics, desde la más popular a la de menos popularidad. Tiene un filtro para poder evaluar su popularidad en distintos rangos temporales. Incluso puedes por años de los ya pasados…

: tiene varias zonas distinguidas. Zona superior del menú : aquí hay algunos enlaces simples que te conducen a otras zonas de la web Distrowatch. Entre ellos puedes destacar: Zona torrent: para descargar varios sistemas operativos usando este protocolo desde algún cliente como Transmission. Puede ser una buena forma de descargar tus sistemas usando un procedimiento rápido y seguro, como alternativa a las webs oficiales. Glorario: es un mini diccionario muy práctico con algunos de los términos que puedes encontrara lo largo de esta web y que te ayudarán a comprender mejor a lo que se refieren. Próximos lanzamientos: te mostrará cuales serán los próximos lanzamientos, a modo de adelanto de su pagina de noticias principal para saber qué es lo que está por venir… Agregar una distribución nueva: puedes introducir los datos para agregar una nueva distribución desconocida hasta el momento o que hayas desarrollado tú mismo. De ese modo aparecerá en la web entre las otras. Otras: también encontrarás otros aparatados con información sobre el propio Distrowatch, sobre el mapa del sitio para localizar mejor lo que buscas, sobre la publicidad que usan para financiar el proyecto, etc.

: aquí hay algunos enlaces simples que te conducen a otras zonas de la web Distrowatch. Entre ellos puedes destacar:

A lo largo de su historia ha ido publicando las estadísticas de las distros más populares o visitadas. Puedes leer un historial de las que han ido ocupando los primeros puestos a lo largo de los años desde este enlace.

¡Espero que te haya servido para descubrir algunos detalles desconocidos sobre este viejo conocido!