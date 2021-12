DistroTest: qué es y para qué sirve

Quizás has escuchado hablar de la web Distrowatch, donde encontrar información de las distintas distribuciones. Y no hay que confundirlo con DistroTest, que es el servicio web del que vengo a comentar hoy. Este otra web permite probar sistemas operativos GNU/Linux y otros Unix en línea de forma gratuita, sin tener que instalarlos localmente, lo que es algo increíble.

Olvídate de las máquinas virtuales o de las versiones Live, con DistroTest podrás probar el sistema que quieras entre los más de 300 disponibles (con más de 1200 versiones), sin necesidad hacer casi nada. Solo visitar la web, elegir el sistema que deseas probar y se ejecutará en el navegador. Incluso te permite subir archivos (con un límite de 10MB para correr en la VM que se abre).

Por otro lado, no hay restricciones en el uso (lo único es que puede ir algo lento en algunos casos, y que los sistemas no tienen conexión a Internet para evitar que algunos usuarios hagan cosas prohibidas), puedes tener todas las funciones del sistema operativo como si lo tuvieses en local, instalar y desinstalar software, probar el software instalado, formatear el disco duro, ejecutar scripts, eliminar o crear archivos, alterar la configuración, etc. Todo gracias al a peripecia de estos desarrolladores que han creado DistroTest usando un servidor Debian y QEMU.

Cómo usar DistroTest

Usar DistroTest es como un juego de niños, no necesitarás grandes conocimientos, se hace simplemente siguiendo estos sencillos pasos:

Entra en este enlace. Verás la enorme lista de sistemas operativos disponibles. Elige el que quieras probar pinchando sobre él. Ahora te dirige a otra página. Selecciona Start o System Start para iniciar el SO. Si todo ha ido correctamente, verás una ventana noVNC emergente en tu navegador con el entorno del sistema operativo elegido para comenzar a trabajar con él. En la ventana principal verás que hay una opción para parar System Stop, reiniciar System reset, y para cargar un archivo y usarlo en el sistema Upload file. ¡Así de fácil y práctico!

*Importante: recuerda que si tienes algún bloqueador de pop-ups o ventanas emergentes, no funcionará. Para usar DistroTest, desactívalo o permite que esta web lance ventanas emergentes con los SSOO. También asegúrate de que el rango de puertos 5700-5999 no está bloqueado por el firewall o router.

Por supuesto, DistroTest es totalmente gratuito. Por tanto, dispones de todos esos sistemas sin tener que pagar ningún tipo de suscripción, ni siquiera necesitas registros. Eso sí, solo se puede usar el sistema elegido durante 1 hora, tras eso se desconectará automáticamente la máquina virtual.