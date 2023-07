A principios de este mes os hablamos de DistroSea, lo que vendría a ser el sucesor de DistroTest. La idea es la misma, la de poder probar sistemas operativos directamente desde el navegador, pero hay al menos dos diferencias: DistroTest ofrecía muchas más opciones, y DistroSea tiene un diseño mucho más cuidado. Por lo que parece, lo primero se solucionará más pronto que tarde, aunque hay que reconocer que no será tarea sencilla y que tomará su tiempo.

En el momento en el que muchos descubrimos su existencia, DistroSea ofrecía la posibilidad de probar 39 distribuciones, y ese número ya ha subido hasta las 64. También ha subido el número de versiones, y en la actualidad ya hay más de 400 diferentes. Si os estáis preguntando por qué ese baile de números, una distribución puede ser Debian y Debian se puede probar ya en 24 versiones, algunas con escritorio, otras en su versión netinstall y también se puede elegir entre las versiones 10, 11 y el la última estable, Debian 12. Ubuntu, por su parte, está disponible en 26 opciones, casi todas desde 6.10.

DistroSea ofrece ya 64 distros

Su desarrollador no se ha quedado parado en estas dos semanas y media. Entre otras cosas, también ha añadido la etiqueta de «popular» a las distribuciones populares, el texto de que ya hay +400 versiones disponibles y también avisa de algo que mencioné yo en mi artículo, que no hay conexión a Internet. Es posible que en un futuro cambie esto último, ya que el texto incluye la palabra «temporalmente».

Entre otras novedades que se han incluido en este tiempo, podemos identificarnos con Google, lo que ahora mismo parece que no hace nada (debería permitir cambiar el tema, pero a mí no me funciona) y ha añadido opciones para colaborar. Y es que su desarrollador busca patrocinadores.

DistroSea es un servicio interesante, por lo menos para mí. Por ejemplo, la captura de este artículo la he hecho desde DistroSea, y de otra manera tendría que o bien descargar una ISO y hacer la captura o buscarla por la red e incluir los créditos. Ya podéis imaginar qué es más cómodo. Y parece que las cosas aún mejorarán en el futuro. Claro está, sirviendo más que nada para echar un vistazo a las diferentes opciones.