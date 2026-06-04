DistroSea es el heredero espiritual de DistroTest. Heredero porque hace más o menos lo mismo, y espiritual porque los proyectos no están relacionados entre sí. Desde hace aproximadamente tres años, DistroSea nos permite probar diferentes distribuciones Linux desde el navegador, y con el paso de los meses se han ido introduciendo cada vez más mejoras. Por ejemplo, los usuarios identificados podemos conectarnos a Internet.

Ahora, tres años después de esa posibilidad, su desarrollador también ha activado el sonido, algo que ha comunicado en redes sociales. Desde la última actualización, las máquinas virtuales son capaces de reproducir sonido, lo que es un gran avance porque se acerca mucho a lo que ofrecen las sesiones en vivo de los diferentes sistemas operativos. Ahora bien, cuidado con pensar más allá de aquello para lo que se ha diseñado DistroSea.

DistroSea permite probar sistemas, pero nada más

Lo cierto es que puede hacer casi de todo, pero no es lo más fiable. Hace años, cuando añadieron la posibilidad de conectarse a Internet, escribí un artículo en nuestro blog hermano Ubunlog que explicaba cómo usar Ubuntu en cualquier móvil. En su día expliqué que no tenía sonido, algo que ya ha cambiado, y el rendimiento no era el mejor que podíamos esperar, lo que sigue igual.

Ahora que hay sonido, y por si alguien se quisiera animar a usar Linux en el navegador de manera regular y para tareas cotidianas, tengo que desaconsejar esto. Sí se puede, por ejemplo, entrar editar un archivo con LibreOffice, pero no instalar Kodi y ver una película con complementos especiales. Mejor dicho, ni especiales ni normales. El rendimiento, como hemos explicado, no permite disfrutar del contenido en condiciones; y si esto no fuera un problema, sí lo sería que DistroSea tiene ciertos límites, y la probabilidad de dejarnos colgados tras varios minutos es alta.

Si alguien busca algo más serio, Shells sería lo mejor.

Nuevas distribuciones disponibles

Se ha aprovechado la última actualización para añadir nuevas opciones, entre las que destacarían Fedora 44, Ubuntu 26.04 y Linux Mint 22.3 por la popularidad los tres proyectos. Como distribuciones nuevas que no estaban hasta hoy, se ha añadido al catálogo Voyager, PikaOS, pearOS, and AerynOS.