DistroSea se ha actualizado con una importante novedad. Mejor dicho, su desarrollador ha introducido cambios en su servicio, y uno de ellos cambia mucho las cosas: ahora es posible conectarse a Internet. Es una función que sólo se activa para los usuarios registrados e identificados, y permitirá, por ejemplo, tener Linux en el teléfono móvil, siempre teniendo en cuenta que la experiencia de usuario no es la misma que si se usa de nativo.

Así lo ha publicado en la red social X, en donde también informan de que ya está disponible Linux Mint 21.2 y que hay un feed RSS para enterarse de las últimas novedades. Pero, sin lugar a dudas, la posibilidad de conectarse a Internet es la novedad estrella, ya que permite usar el servicio en móviles, hacer alguna gestión y enviarla a donde necesitemos, algo que no era posible hasta ahora.

DistroSea permite ahora enviar archivos por Internet

Si alguien se está preguntando qué ha cambiado realmente, pongamos un ejemplo: estamos lejos de un ordenador, y nos envían un archivo que tenemos que editar sí o sí con LibreOffice. Hay una versión móvil de la suite de ofimática, pero no es completa. Ahora que DistroSea permite conectarse a Internet, podemos ir a su página web, iniciar una distribución que sepamos que tiene LibreOffice instalado por defecto, abrir LibreOffice, realizar todos los cambios necesarios y, una vez finalizado, abrir Firefox y enviárnoslo por correo, o hacerlo por Telegram o por lo que nos venga en gana.

Pero no todo funciona a la perfección, y para algunas cosas hay que instalar algunos paquetes. Lo bueno, que la conexión a Internet también permite esto.

Limitaciones aún presentes

DistroSea nos permite lanzar sesiones en vivo de Linux, y esta es la primera limitación: los cambios no se guardarán. Peccata minuta si al final aprovechamos gran parte de lo que tiene que ofrecernos Linux. Otra es que no tiene sonido. Luego nos podemos encontrar con un problema con los bordes de las pantallas, algo que dependerá del navegador y es más grave si queremos usar Linux en el móvil. Es posible que no podamos cerrar ventanas maximizadas desde el botón porque coincide/está debajo de la barra superior del sistema anfitrión del móvil.

Otra limitación, por lo menos si pensamos en ejecutar Linux desde el móvil, es que no es posible escribir nada… Pero para eso existe software como Orca: podemos sacar un teclado virtual para escribir cualquier cosa, aunque es más difícil en aplicaciones a pantalla completa como Kodi. Hablando del famoso reproductor, está y se puede usar, pero va a saltos y sin sonido. ¿Qué esperabais?

Aún así, esta novedad convierte una tablet o móvil, incluso iPhone y iPad, en algo que supera por mucho a una PineTab original que iba muy despacio y no podía instalar programas de repositorios oficiales.

Disponible hasta…

He estado jugando un rato con mi tablet con su Linux a través de DistroSea, y yo diría que la experiencia es decente. Las impresiones han sido tan buenas que uno no puede dejar de pensar si esto será siempre así, gratis, o habrá un momento en el que se vuelva de pago, momento en el que diré aquello de «mi gozo en un pozo». Pero soñar también es gratis, y por qué no hacerlo con algo que aún vaya más allá, con rendimiento mejorado y sonido también activo.

Hace mucho que existe algo parecido, e incluso mejor, pero tiene un precio de 9€/mes en su plan básico. Se trata de Shells, lo que es una especie de máquina virtual que se puede ejecutar en cualquier aparato. Manjaro lo anunció en su día diciendo que iban a llevar su sistema operativo al iPad, pero la verdad fue muy diferente. Ahora podemos hacer algo parecido desde DistroSea, y por eso uno se pregunta si esto seguirá así. No recuerdo si DistroTest permitía conectarse a Internet, pero por lo que he visto en varios vídeos no se podía. Por lo tanto, DistroSea no quiere ser sólo un sucesor, sino algo más. Esperemos que dure.