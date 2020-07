Distribuciones Linux para servidores. Algunas opciones

Aunque nunca fue el año de Linux en el escritorio, en otros sectores del mercado o bien es el jugador principal o le compite mano a mano a alternativas privativas. Por ejemplo, la totalidad de las 500 supercomputadoras más potentes lo usan como sistema operativo. Y, si hablamos de servidores, las estadísticas disponibles públicamente, parecen indicar una paridad con Windows.

Qué son los sistemas operativos para servidor

Un sistema operativo para servidor, es un sistema operativo diseñado específicamente para funcionar en servidores (Hoy soy un compendio de obviedades). Se trata de una capa de software sobre la cual otros programas de software, o aplicaciones, pueden correr en el hardware del servidor. Es decir que funciona de manera similar a un sistema operativo de escritorio, un sistema operativo para dispositivos móviles o un sistema operativo para dispositivos incorporados. Su función es permitir que los programas de software y las aplicaciones se ejecuten en esos dispositivos respectivos.

El Sistema Operativo del Servidor ayuda a habilitar y facilitar las funciones típicas como:

servidor web.

servidor de correo electrónico.

servidor de archivos.

servidor de bases de datos.

servidor de aplicaciones.

servidor de impresión.

En principio, cualquier dispositivo informático, incluyendo computadoras de placa única, portátiles, ordenadores de sobremesa y teléfonos inteligentes pueden convertirse en servidores. Sin embargo, por cuestiones de rendimiento suelen utilizarse equipos diseñados especialmente.

Como sucede en el mercado del escritorio, en el mercado de los servidores se pueden encontrar soluciones de código abierto y privativas. En el caso del código abierto el liderazgo lo tiene Linux, aunque existen alternativas basadas en BSD y Solaris. En el caso de las privativas, el líder indiscutido es Microsoft.

Entre las propuestas de Linux la más utilizada es Red Hat que se comercializa bajo el modelo de suscripción

Según las últimas estadísticas disponibles, el mercado se distribuye así:

Windows: 47,8%

Red Hat: 33,9%

Otros (no identificados): 18,3%

Distribuciones Linux para servidores. Algunas opciones

Red Hat Enterprise LInux Server

Dije más arriba que Red Hat está disponible bajo un modelo de suscripción que te da acceso al software, soporte técnico y actualizaciones. Sin embargo, si quieres familiarizarte con el sistema operativo Linux más usado en servidores y sus herramientas, puedes hacerlo en forma gratuita suscribiéndote a su portal para desarrolladores.

Debian

Debian es una de las mejores distribuciones Linux. Tiene repositorios muy completos, un excelente sistema de gestión de paquetes y un proceso de desarrollo que garantiza que cada versión estable que sacan sea realmente estable.

No encontré estadísticas confiables que respalden lo que voy a decir por lo que puedo estar errando de manera espantosa. Mi impresión es que Debian en los servidores no tiene la popularidad que debería. Supongo que tendrá que ver que a diferencia de Ubuntu no sacan una versión propiamente dicha para servidores. Es el usuario al momento de la instalación quién decide si se instala un escritorio o aplicaciones de servidor.

Ubuntu Server

La versión para servidores de Ubuntu ofrece la solidez de Debian junto con la integración de tecnologías para la nube y virtualización. Además, el uso de formato de paquetes Snap y el servicio LivePatch que permite la actualización del kernel sin necesidad de reiniciar, permiten reducir el tiempo de inactividad del equipo. Aunque la distribución es gratuita, se puede contratar el servicio de soporte técnico de Canonical.

Fedora Server

Una distribución para servidores desarrollada por la comunidad, pero con el patrocinio de Red Hat. Fedora Server es ideal para administradores experimentados que quieran acceder a las últimas tecnologías de manera gratuita.

CentOS

Otro proyecto comunitario apoyado por Red Hat y construido con el código fuente de esta distribución. Es gratuita como Fedora, pero se toma su tiempo para incorporar nuevas versiones y tecnologías. Esto no es necesariamente malo, estamos hablando de un sector que necesita estabilidad y confiabilidad.

Cloud LInux

En este caso tenemos una distribución pensada exclusivamente para proveedores de alojamiento web compartido. Su núcleo está construido en base a la tecnología OpenVZ. OpenVZ permite ejecutar de manera virtual y simultánea múltiples sistemas operativos.

CloudLinux aísla a cada cliente en un «Entorno Ligero Virtualizado» (LVE) separado, que particiona, asigna y limita los recursos del servidor, como la memoria, la CPU y las conexiones, para cada uno

Esta distribución se puede probar gratuitamente durante 30 días para luego comprar una licencia.