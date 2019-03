Entre las tradiciones irlandesas está la de celebrar todos los 17 de marzo a su santo patrono con bailes canciones y cervezas. También la de hacer distribuciones Linux que vale la pena probar.

Aunque ninguna de las tres que comentamos está entre las principales, y solo una entre las derivadas más conocidas, todas las que comentamos se destacan por aportar algo. Y esto es muy destacable. La mayoría de las distribuciones solo se diferencian por el nombre y el fondo de escritorio.



Tengo que confesar algo. La idea original de este artículo era proponer festejar el día de San Patricio en una variante linuxera. Instalando una distribución irlandesa.

Algunos problemas de salud me impidieron terminarlo a tiempo, por lo que solo quedó en lo de instalar distribuciones irlandesas. Distrowatch tiene registrada a Linux Mint como una distribución de ese origen, aunque su creador y principal desarrollador es francés. No tengo en claro si se trata de un error del prestigioso sitio.

Pero, teniendo en cuenta que este es un blog sobre Linux y no el National Geographic, no creo que el detalle deba preocuparnos.

Linux Mint

Linux Mint es un caso curioso. Comenzó siendo una derivada de una derivada. Su primera versión solo se distinguía de Ubuntu en que instalaba Flash y los codecs multimedia privativos.

Me acuerdo bien de su lanzamiento porque en el desaparecido foro Ubuntu-es dije, jugando con su nombre, que no tenía gusto a nada y que no iba a durar. Ahora a la bola de cristal la uso de pisapapeles.

El gran despegue de Linux Mint llegó en el 2012 cuando Ubuntu decidió ir detrás de la utopía del escritorio convergente y GNOME cambió las reglas de juego con su rama 3.

Buscando atraer a los usuarios descontentos, los desarrolladores crearon Cinnamon, un fork del GNOME tradicional. También apostaron a otro derivado del mismo escritorio; Mate.

Con el respaldo de un editorial del influyente sitio Distrowatch su popularidad fue aumentando. A esto ayudó que el siempre inconstante Mark Shuttleworth se cansara de la versión 7 del escritorio Unity y discontinuara su apoyo. Como la largamente prometida rama 8 jamás estuvo lista, más usuarios de Ubuntu se fueron.

El gran mérito de los desarrolladores de Linux Mint fue no dormirse en los laureles. Mientras Ubuntu y Fedora se enfocaron en la nube y en la Internet de las cosas, Linux Mint decidió seguir mejorando la experiencia del usuario de computadoras personales con el desarrollo de sus propias herramientas de configuración, instalación y actualización.

La distribución cuenta con una versión basada en Ubuntu y otra en Debian. La versión basada en Ubuntu (versión de soporte extendido) viene con los escritorios Cinnamon, Mate y Xfce. La derivada de Debian solo con el escritorio Cinnamon

Tails

Tails es una distribución derivada de Debian. Está diseñada para ser usada en modo Live desde un dispositivo portátil.

La razón de ser de esta distribución consiste en garantizar la privacidad del usuario. Al utilizarse en modo live no quedan rastros en el ordenador en el que corre ya que el único espacio de almacenamiento usado por Tails está en la RAM. La Ram se borra automáticamente cuando se apaga el computador.

Toda comunicación vía Internet se realiza obligatoriamente por medio de la red Tor. La red Tor está formada por nodos gestionados por voluntarios que impiden determinar el origen del tráfico de red. Además, en caso de que los sitios visitados lo soporten, la comunicación se hace utilizando el protocolo https.

Los documentos y correos electrónicos pueden ser firmados y cifrados mediante la herramienta OpenPGP, mientras que los dispositivos de almacenamiento pueden encriptarse con el estándar LUKS.

Solus

A diferencia de las otras dos, Solus no es una distribución derivada. Su desarrollo se hizo desde cero y utiliza su propio gestor de paquetes.

Al igual que Linux Mint, Solus también apostó al usuario de computadoras personales. En su caso, además de Budgie su propio escritorio, dispone también de versiones con GNOME y Mate. En los repositorios están disponibles KDE Plasma e i3.

Con respecto al escritorio Budgie, aunque basado en las bibliotecas de GNOME 3, su aspecto es más parecido a los escritorios tradicionales. Los usuarios de Windows se sentirán en un entorno muy familiar con Solus.

El menú de aplicaciones está en la parte inferior izquierda. Los iconos del panel inferior muestran tus aplicaciones favoritas y los programas que están actualmente abiertos. Los indicadores del sistema aparecen en la parte inferior derecha, como la energía restante y la conectividad de la red. Y como siempre, está el reloj de confianza.

El escritorio Budgie dispone una barra lateral ocultable, en la que se encuentran un calendario, el control de los ajustes de audio y las notificaciones.

Al escritorio pueden agregarse más paneles y a éstos miniaplicaciones con diferentes utilidades.

Tanto los programas preinstalados como los incluidos en los repositorios son los que se pueden encontrar en las principales distribuciones Linux.